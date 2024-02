Elvira Sastre se "atreve" a publicar 'Las vulnerabilidades': "Mostrar las fragilidades es un salto de valentía"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Elvira Sastre regresa a la novela con 'Las vulnerabilidades' (Seix Barral), que llega a las librerías este miércoles 14 de febrero, y lo hace con una historia de suspense psicológica inspirada en una experiencia real que le llegó a través de las redes sociales.

"Estamos en un momento en el que mostrarse vulnerable puede ser incluso un paso en falso porque no dejas de mostrar tus fragilidades para que el resto te pueda atacar, pero para mí requiere un salto de valentía y también una generosidad porque creo que si en algo nos reconocemos todos es en la vulnerabilidad", ha señalado en un encuentro con la prensa.

La escritora, ganadora del Premio Biblioteca Breve 2019 con 'Días sin ti', reconoce que contar la historia le ha supuesto un "reto" porque le costó contar un hecho real al que no se "atrevía" a mirar.

"Me resistí mucho y de repente un día intenté quitarme toda esa autoexigencia y sentarme a escribir, incluso sin pensar en un libro, sino simplemente en ver qué salía de ahí. Creo que ese ejercicio es el que me ayudó a entrarme en ella sin dejar que se contaminara por nada más. Ha sido un proceso bastante salvaje", relata.

Elvira Sastra firma que, en un principio, "huyó" de la historia supo pero cuando se decidió a escribirla supo desde el primer momento que acabaría la historia. "Era una historia que me perseguía y sentía que necesitaba terminar esto para seguir con mi vida. No hubiera podido dejarla a la mitad. Hubiera sido un fracaso para mí", señala.

El libro comienza con una mensaje que llega a la narradora, de igual nombre que la escritora, de una joven que dice haber sido víctima de un abuso, pero como aclara Elvira Sastre, "es una historia que resulta ser diferente a la que se plantea". "Creo que hay ciertas características que se le ponen a las víctimas y se le ponen a los salvadores, y que no siempre son así de claras", afirma.

Una de las mayores dificultades a las que se ha enfrentado Elvira Sastre surge cuando las protagonistas del libro establecen una relación de poder y dependencia. "Cuando consigues que una víctima esté bien, de pronto se puede sentir que algo dentro de ti (persona salvadora) está descolocado y te sientes desubicada", ha asegurado.

"Esos momentos han sido más difíciles, pero he intentado ser bastante benevolente conmigo misma. Y en los momentos en los que sentía que la escritura era demasiado, pues he parado, he respirado y desconectado", ha añadido.