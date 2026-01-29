Elvira Sastre ilustra con imágenes la resistencia frente al olvido con 'En defensa de la memoria'

Elvira Sastre, escritora de 'En defensa de la memoria' - ALFAGUARA

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Elvira Sastre publicará el próximo 12 de febrero 'En defensa de la memoria' (Alfaguara), un libro en el que, por primera vez, acompaña su escritura con sus propias fotografías analógicas, muchas de las cuales son inéditas.

De esta forma, texto e imagen dialogan para construir un archivo emocional donde la memoria, el cuidado y la intimidad se convierten en un acto de resistencia frente al olvido. "Siempre hay algo que permanece intacto en la memoria, pero no sé si eso también es una invención", ha afirmado la escritora.

En este sentido, Sastre reflexiona sobre la fragilidad de los recuerdos y la necesidad de conservar lo vivido sin falsearlo a través de fragmentos breves, poemas en prosa y escenas cotidianas, con las que recorre paisajes rurales y urbanos, vínculos familiares, viajes, cuerpos y afectos.

De esta forma, 'En defensa de la memoria' se construye como una suerte de cuaderno de bitácora vital al rededor del costumbrismo, naturaleza, sencillez, hogar, raíces y detalles.

La segoviana compagina su carrera poética con la escritura y la traducción. Tras su gira por Estados Unidos y México para lanzar 'Bastion' y la traducción al inglés de su libro 'Baluarte', realizada por Gordon E. McNeer, Sastre acaba de publicar su cuarto poemario 'La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida', al mismo tiempo que trabaja en la traducción de una novela juvenil y de un poemario, y prepara su primera novela adulta con la editorial Seix Barral.