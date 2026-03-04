Emmanuel Carrère destaca la "resistencia" de Pedro Sánchez: "Da muestras de más realismo que el resto de dirigentes"

Archivo - El escritor Emmanuel Carrère durante la 18ª edición de ‘La Noche de los Libros’, en la Real Casa de Correos, a 21 de abril de 2023, en Madrid (España). ‘La Noche de los Libros’ se adentra este año en el verso de Góngora, ‘Los ojos con mucha noch - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El autor francés Emmanuel Carrère, que publica 'Koljós' (Anagrama), ha destacado la "resistencia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente al "resto de dirigentes" de Europa.

"No sé hacia dónde va (Europa), no tiene buena pinta. No soy un oráculo político, no tiene buen pinta. Pero lo que sí veo es que el presidente español resiste. O en esa resistencia, da muestras de más realismo que el resto de dirigentes que están ahí un poco lidiando con la situación, alineándose. Y eso me parece que genera respeto", ha asegurado Carrère en una entrevista con un reducido grupo de periodistas, entre ellos Europa Press, este miércoles.

En ese sentido, tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar todo el comercio con España, asegurando que es un "aliado terrible", tras la negativa del Gobierno a dejar usar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán, el autor francés ha deslizado que Trump es "una auténtica veleta".

"Todas las amenazas nos las podemos tomar un poquito de aquella manera... Porque a la mañana siguiente (Trump) ha olvidado lo que dijo el día anterior. Es como si cada mañana hiciese un 'reset' mental", ha añadido.

El autor firma en 'Koljós' un relato en el que narra la vida íntima de su madre, la intelectual e historiadora Hélène Carrère d'Encausse -en 2023 fue distinguida con el Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales-.

Así, el autor de 'El adversario' o 'Una novela rusa' ha explicado que su madre, con la que se "reconcilió" al final de su vida -murió en 2023- siempre quiso "confiar en Rusia" pensando que se acercaba hacia un "destino europeo".

"No sé si su ceguera, o tal vez su cortedad de miras, fue el pensar que Rusia iba hacia la democracia cuando claramente no iba. En este sentido, la guerra de Ucrania le puso a la puntilla, fue el golpe de gracia de darse cuenta de que su visión era una visión errada", ha explicado.

"RUSIA TIENE MEZCLA DE DESPRECIO HACIA EUROPA Y NOS ENVIDIA"

En ese sentido, Carrère ha afirmado que Rusia "no va" hacia la visión de democracia de Europa, algo que para el país "es un valor con connotaciones tremendamente negativas".

"Esto es difícil de decir, pero me parece que Rusia tiene una mezcla de desprecio hacia Europa, nos envidian, nos detestan, nos rechazan. Claramente Putin nos ve como enemigos y ahora además está muy contento de ver que Trump está también de su lado de la visión de las cosas, lo que no es especialmente positivo o formidable para nosotros", ha apuntado.

El autor y periodista ha desvelado que le gustaría escribir sobre Trump -aunque es un "personaje muy trillado"- porque es una "figura inédita" y que "históricamente no tiene precedentes".

"Trump es un personaje prodigioso. Es además una figura inédita, no sólo como dueño del mundo -de estar a la cabeza del mundo- si no que históricamente no tiene precedentes. Pero a la vez se ha escrito mucho sobre él, es un personaje muy trillado, pero es que podría ser muy interesante intentar y escribir sobre sobre él", ha precisado.

Aun así, ha criticado que los jefes de Estado del G7 están "paralizados" ante lo que cada mañana dirá Trump. "Es fascinante ver cómo los jefes de Estado no pueden realmente desarrollar su labor. Están paralizados, tetanizados, ante lo que se van a encontrar cada mañana. Cuál será el humor de Trump esa mañana", ha zanjado.