"Escribo más con el corazón que con la cabeza", asegura Jonh Boyne

Actualizado 22/09/2008 15:57:56 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Escribo más con el corazón que con la cabeza", afirmó hoy John Boyne, autor del éxito 'El niño con el pijama de rayas', que ha vendido más de dos millones y medio de ejemplares, traducidos en 34 idiomas. Boyne acaba de publicar 'Motín en la Bounty' (Salamandra) y llega a España para promocionar su nueva obra, además del presenciar el estreno internacional de la película basada en su libro en el Festival de Cine San Sebastián.

El autor, que participó en los primeros borradores del guión de 'El niño con el pijama de rayas', declaró estar disfrutando mucho de la "nueva experiencia" en el mundo del cine. Tras España, el escritor va a Suiza y a Estados Unidos presentar el filme. "Leí varios borradores del guión y se les enviaba a Mark (Herman, director y guionista) con mis apuntes. Estoy satisfecho, la película es muy fiel al espíritu del libro", reveló Boyne a Europa Press.

Pero el libro que describe la amistad entre dos niños, Bruno y Shmuel (un hijo de un militar nazista y un prisionero de Auschwitz), ya es un capítulo cerrado en la vida de Boyne. El escritor irlandés (nacido en 1971, en Dublín) acaba de publicar en España 'Motín en la Bounty', que retrata desde una perspectiva revisionista la rebelión naval más famosa de la Historia, inspiradora de libros, poemas y películas.

Sobre la capacidad de sus libros, escritos originalmente para niños, de agradar también a adultos, Boyne dijo creer que el hecho de escribir "más con el corazón que con la cabeza acaba atrayendo los adultos", alegó. "Y les gusta a los más jóvenes también porque los personajes son chicos traviesos, pero de buen corazón. Yo era un chico así". Para el escritor, "las aventuras y escapadas" de los personajes también conquistaron a los niños.

TEMAS HISTÓRICOS

Aficionado por este hecho histórico desde niño, Boyne se pone en la piel de John Jacob Turnstile, un chaval de 14 años quien relata sus memorias. Tras demasiados tropiezos con la policía y a punto de ingresar en la prisión, Turnstile recibe una oferta para embarcarse en la nave HMS Bounty, que zarpaba a una importante misión.

El capitán es William Bligh, a quien el joven conoce en el momento que el barco leva anclas rumbo a Tahití, en una travesía en que las relaciones personales se mezclarán en un juego de la ambición, el poder, las jerarquías, la lealtad y el valor.

"Disfruto mucho escribiendo este tipo de libro y disfruto mucho de la investigación", apuntó Boyne, que empezó a pensar en el proyecto hace seis años. Después de seis libros basados en la Historia, el escritor reveló tener el deseo de escribir una novela contemporánea, pero no ahora.

'MOTÍN' EN EL CINE

Para 'Motín en la Bounty', Boyne recordó sus lecturas preadolescentes ("cuando tenía 11 ó 12 años me leí seis veces un libro sobre el motín"), además de las películas (protagonizadas por actores como Errol Flyn, Clark Gable, Marlon Brando o Anthony Hopkins) y de la documentación (parte de ella registrada en la última página del libro, como una pequeña bibliografía).

"Tenía ganas de mezclar el divertimiento de las películas con el elemento más intelectual de contar la verdad", matizó. Sobre una posible versión cinematográfica de 'Motín', Boyne reveló que "no pondría ninguna pega, pero creo que es poco probable porque una historia como ésta sería muy cara de producir".

"Pero si alguien quiere hacerme una propuesta, encantado", bromeó, añadiendo que el actor que interpreta Shmuel, Jack Scanlon, "el más travieso", sería una buena opción para el papel de Turnstile. "Hasta que la película se concrete, él estaría más crecido", apuntó.

MANTENER LAS EXPECTATIVAS

Boyne intenta mantener las expectativas en relación al nuevo libro en un nivel normal. "Estaba nervioso con las comparaciones", confesó. "Pero sé que no debo esperar un fenómeno como 'El niño con el pijama de rayas', que hizo con que yo alcanzase un público más internacional", declaró el autor, que recibió buenas críticas en Reino Unido, donde la obra ha sido publicada hace dos meses.

El escritor ya está con un nuevo libro en el cajón, pero todavía no tiene fechas de publicación en España confirmadas por la editorial Salamandra, que ya compró los derechos de la obra. También basado en un hecho histórico, 'The house of special purpose' (aún sin título en español) será publicado en mayo de 2009 en el Reino Unido y es una historia de amor ambientada en parte durante la Revolución Rusa y en parte en los sesenta años siguientes.