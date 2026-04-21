España refuerza su presencia editorial en Latinoamérica con 60 sellos en la Feria del Libro de Buenos Aires

Archivo - Una mujer visita una caseta durante la inauguración de la 83ª edición de la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, a 31 de mayo de 2024, en Madrid (España). La Feria del Libro se celebra anualmente con el fin de promover el libro, l - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de cerca de sesenta editoriales y sellos españoles, encabezada por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), participa en la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2025, que abre sus puertas este martes hasta el próximo 11 de mayo y en el que Perú acude como País Invitado de Honor.

Como en años anteriores, la FGEE contará con un espacio propio en el que 37 sellos editoriales españoles mostrarán sus novedades editoriales. Además, otros 21 sellos del sector tendrán su propio espacio independiente dentro de la misma cita.

Las editoriales españolas participarán de manera activa en las jornadas profesionales de la feria que tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de abril. En ellas, editores, libreros, distribuidores, agencias literarias, ilustradores, bibliotecarios, diseñadores, traductores y otros agentes involucrados en las diversas tareas que forman parte de la cadena de valor del libro tendrán la oportunidad de desarrollar encuentros comerciales e intercambiar experiencias que permitan avanzar para hacer frente a los retos que se presentan al sector.

Según la FGEE, Iberoamérica sigue siendo el principal destino de las exportaciones españolas del sector del libro, de acuerdo con el estudio de Comercio Exterior del libro de 2024 --el último publicado a la espera de cerrar los datos de 2025-- las exportaciones del sector del libro español a esta región alcanzaron los 191,42 millones de euros.

Argentina, país anfitrión de esta feria, fue el segundo mercado más importante en Iberoamérica, con una facturación de 39,65 millones de euros, con 12,04 millones de ejemplares. Los libros con 17,24 millones de euros supusieron el 43,48 por ciento de la exportación y el 16,95 por ciento de los ejemplares con 2,040 millones de ejemplares.

Además, los fascículos y materia de quiosco supusieron el 56,52% de la exportación con 22,41 millones de euros y 10 millones de ejemplares.

Las materias más exportadas a Argentina en 2024 fueron: Infantil y Juvenil (20,39%); Literatura (14,33%); Ciencias Sociales (12,16%) y Científico-Técnicos (11,45%) que ocupan las primeras posiciones, seguido de Religión (8,38%) casi empatado con Divulgación (8,19%) y Enseñanza no Universitaria (7,41%) Diccionarios y Enciclopedias (7,06%).