Fallece Manuel Arroyo-Stephens, fundador de la editorial Turner

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escritor y fundador de la editorial Turner, Manuel Arroyo-Stephens, ha fallecido este domingo a los 75 años de edad en su casa de El Escorial.

La editorial Turner ha informado del fallecimiento y ha despedido a su fundador "con el propósito y el orgullo de continuar manteniendo vivo su espíritu y seguir haciendo de Turner una editorial independiente, vanguardista e innovadora tal y como él la soñó"

Arroyo (Bilbao, 1945) abrió en la calle Génova de Madrid la Turner English Bookshop en 1970, la primera librería especializada en libros en otras lenguas. El escritor se convirtió poco después en "editor sobrevenido", cuando vio que "nadie se animaba a publicar los libros que él quería vender", ha recordado la editorial.

El arte, los toros y la poesía conformaron el primer catálogo y los éxitos editoriales le llegaron gracias a 'La forja', de Arturo Barea, además de redescubrir y ser mánager de Chavela Vargas.

"Me abrió y me enseñó una profesión. Un medio de vida a través de una empresa que él fundó y a la que le dio carácter, que yo no he hecho más que continuar y empujar. Hace cincuenta años que la fundó y algo menos de quince que la dejó", ha comentado el actual director de la editorial, Santiago Fernández de Caleya.