La ilustradora Alicia Aradilla combina óleos y poesía para recorrer los cinco continentes en su nuevo libro

La ilustradora Alicia Aradilla ha publicado 'La vuelta al mundo en 30 poemas' (Lunwerg)
La ilustradora Alicia Aradilla ha publicado 'La vuelta al mundo en 30 poemas' (Lunwerg) - LUNWERG
Europa Press Cultura
Publicado: lunes, 27 abril 2026 13:29
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    MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La ilustradora Alicia Aradilla ha publicado 'La vuelta al mundo en 30 poemas' (Lunwerg), un libro en el que combina óleos y poesía para recorrer los cinco continentes.

   Arandilla lleva una década recorriendo el mundo para plasmar escenas, ciudades y rincones. Cada parada del viaje -Italia, Japón, México, Australia, Egipto o el Congo, entre otras- ofrece unos versos que la artista reinterpreta a través de sus obras.

    Estas, realizadas en óleo, aportan acompañan la experiencia poética. Así, el libro combina poesía clásica y tradicional con poemas modernos.

    "Reflejando la manera en que diferentes culturas entienden el paisaje, la emoción y la vida cotidiana", explica el sello editorial en un comunicado.

   De esta forma, la autora pone a Gabriela Mistral a hablar de Ecuador, o a Rubén Darío del Mediterráneo. Por otro lado, África o América se plasman a través de canciones sioux o proverbios bambara.

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