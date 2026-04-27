La ilustradora Alicia Aradilla combina óleos y poesía para recorrer los cinco continentes en su nuevo libro

La ilustradora Alicia Aradilla ha publicado 'La vuelta al mundo en 30 poemas' (Lunwerg) - LUNWERG

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora Alicia Aradilla ha publicado 'La vuelta al mundo en 30 poemas' (Lunwerg), un libro en el que combina óleos y poesía para recorrer los cinco continentes.

Arandilla lleva una década recorriendo el mundo para plasmar escenas, ciudades y rincones. Cada parada del viaje -Italia, Japón, México, Australia, Egipto o el Congo, entre otras- ofrece unos versos que la artista reinterpreta a través de sus obras.

Estas, realizadas en óleo, aportan acompañan la experiencia poética. Así, el libro combina poesía clásica y tradicional con poemas modernos.

"Reflejando la manera en que diferentes culturas entienden el paisaje, la emoción y la vida cotidiana", explica el sello editorial en un comunicado.

De esta forma, la autora pone a Gabriela Mistral a hablar de Ecuador, o a Rubén Darío del Mediterráneo. Por otro lado, África o América se plasman a través de canciones sioux o proverbios bambara.