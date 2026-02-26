Javier Cercas sobre la desclasificación de papeles del 23-F: "¿Qué aporta? Nada. Os remito a 'Anatomía de un instante'"

El escritor Javier Cercas posa para Europa Press en un desayuno de prensa, en el Café Comercial, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). El desayuno tiene lugar con motivo de la publicación de una edición conmemorativa de su libro ‘Soldados de Salami - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El autor de la novela 'Anatomía de un instante', el escritor Javier Cercas, ha asegurado tras la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que "la mayoría de los papeles" ya se conocían, al menos él.

"Entonces, ¿qué aporta? Nada. Todo lo que veo en la prensa que dice que es nuevo, no es nuevo. Yo os remito a 'Anatomía de un Instante'", ha asegurado Cercas en un encuentro con la prensa este jueves. El autor ha añadido que detesta "el autobombo" pero que el "resultado de lo que ha ocurrido" es lo que él dijo. "La mayoría de los papeles que se han desclasificado los conocíamos, los conocía yo al menos", ha precisado.

Así, ha continuado explicando que en 'Anatomía de un instante' "está todo". "O los cito (los documentos) o los uso. Incluso diría que los más importantes estaban publicados. Los que ocupan hoy las primeras páginas de los periódicos, estaban publicados. La gente los da por nuevos pero no son nuevos", ha añadido.

SÁNCHEZ HA HECHO "UN SERVICIO A LA DEMOCRACIA" DE ESPAÑA

Aun así, el autor se ha mostrado "muy contento" y "feliz" por la democracia de España y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho "un servicio a la democracia de este país".

"Esto lo tengo clarísimo (...) Voy a decir también que yo les asesoré en lo que pude porque ellos no es que tuvieran esto archivado. Tuve que buscarlo, como veis, durante meses", ha añadido.

Sobre los "bulos" que se difundieron tras el golpe de que el rey emérito Juan Carlos I, Cercas ha señalado que fueron los golpistas quien lo hicieron para eximirse de responsabilidades, pero que en la actualidad lo hace la "extrema izquierda".

"Había muchos bulos contra el rey diciendo que el rey había montado el golpe. Esto lo crea la ultraderecha antes del juicio y durante el juicio, ¿para qué? Por motivos obvios: para eximirse de responsabilidades, por lo que lo han hecho siempre los golpistas. Hoy, por motivos no menos obvios, lo difunde la extrema izquierda y los seccionistas", ha asegurado.

Cercas, que ha recordado que la desclasificación por parte del Gobierno responde a una petición que él mismo le hizo a Sánchez, ha reiterado que "la verdad" no va a cambiar los "bulos" ni los "misterios", que a su juicio seguirán existiendo porque es un "negocio de políticos, periodistas e historiadores".

"Obviamente no hay ningún acontecimiento de la Historia de la humanidad del que se sepa todo. Ahora, de este sabemos más que de cualquier otro, de cualquier día de la Historia de España. Porque se ha escrito más", ha zanjado.