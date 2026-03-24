Jean-Baptiste Del Amo firma el terror de 'La noche devastada': "Nuestra humanidad por esencia es violenta y patriarcal"

El escritor Jean-Baptiste Del Amo posa para Europa Press, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). Jean-Baptiste Del Amo, pseudónimo de Jean-Baptiste Garcia, es un escritor francés de origen español, nieto de emigrantes republicanos. Tras trabajar en Áf - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El autor francés Jean-Baptiste Del Amo, que publica la novela de terror 'La noche devastada' (Seix Barral), ha reflexionado sobre el papel que tiene la violencia en sus libros para después asegurar que la humanidad es por esencia "violenta" y "patriarcal".

"Vivimos en un mundo extremadamente violento y nuestra humanidad por esencia es violenta. Esta violencia es una violencia profundamente patriarcal que se basa sobre los principios de un mundo dirigido por los hombres. Esta transmisión de la violencia es una transmisión sistémica y patriarcal", ha apuntado.

Así, Del Amo ha explicado que él trata de usar la literatura como un medio para entender los mecanismos de esta violencia. "Utilizo estas historias para intentar desvelar ciertas cosas que apoyan o sostienen esta violencia. No es exactamente un punto de vista teórico. Busco imágenes, sensaciones, para poder entender esta violencia humana", ha añadido.

En 'La noche devastada' narra la historia de un grupo de adolescentes en el extrarradio de Saint-Auch, a las afueras de Toulouse, que se enfrentan al poder de atracción que ejerce sobre ellos una inquietante casa abandonada del pueblo. Al traspasar su puerta, se acaban viendo envueltos en una pesadilla.

Así, hace un retrato de la clase media francesa de la década de los años 90 a través de un grupo de amigos. Esto, a su juicio "no está representado" en la literatura de Francia y para él ha sido una manera de revisitar, además, los años de su adolescencia.

Por otro lado, aunque ha rechazado que él haga una literatura "política", Del Amo ha reconocido que esta novela está atravesada por temas como la inmigración, la homosexualidad o la familia en esos años en Francia, por lo que la "dimensión política que es inevitable".

"Es intrínseca a la literatura. Un libro es una visión subjetiva sobre el mundo. Es el punto de vista o la mirada de una sensibilidad sobre el mundo y, por esencia, es político. También creo que los años 90 han sido años muy interesantes desde el punto de vista cultural, sociológico y político en Francia. Y que este territorio también dice algo sobre lo que ha sido la política francesa de los años 90 en cuanto a urbanismo, en cuanto a sociología, en cuanto a relación sobre la inmigración, en cuanto a la homosexualidad, también a la familia", ha explicado para después afirmar que leyéndolo en 2026, se puede "percibir mejor esta dimensión política".

A juicio del autor, sí ha habido cosas que han cambiado desde entonces, pero hay sobre otros temas, como la violencia hacia las mujeres, en las que se está viviendo un "retroceso".

"SIEMPRE HE TENIDO UNA RELACIÓN CONFLICTIVA CON LA MASCULINIDAD"

Aunque la violencia cruza gran parte de su obra, Del Amo la exploraba de una manera muy concreta en 'El hijo del hombre' (Seix Barral, 2022). En esta novela, que ha sido la protagonista del mes de febrero en el club de lectura de la artista Dua Lipa -'Service95'- el autor francés se acercaba a la violencia que se hereda de generación en generación y se aproximaba al concepto de masculinidad.

"Siempre he tenido una relación bastante conflictiva con la masculinidad porque crecí como un niño pequeño con esa certeza de que yo no correspondía a los criterios de la masculinidad. Para mí, la comunicación con los otros hombres, los otros chicos, era una cosa muy difícil porque no compartía los mismos códigos de relaciones y este vínculo con los códigos de la masculinidad se me escapaban totalmente. Y, finalmente, me sentía mucho más cercano de mis amigas mujeres, porque era un espacio posible para la sensibilidad", ha detallado.

El escritor ha explicado que ese espacio de sensibilidad siempre ha parecido "prohibido" para los hombres, algo que le parece de una "pobreza horrorosa".

"Y mucho, mucho más tarde, ya siendo un joven adulto, entendí que la masculinidad también era un espectro y que no tenemos que conformarnos con un código impuesto para existir como hombre. Y esto también lo he descubierto a través de la literatura, del cine, lo del arte y he entendido ciertamente temprano que al final mi diferencia es una diferencia de identidad por el hecho de ser homosexual. Y que lo que viví de niño como una especie de discapacidad, también es mi fortaleza", ha precisado.

Del Amo es nieto de emigrantes republicanos españoles que emigraron a Francia tras la guerra civil desde un pequeño pueblo en Ciudad Real. Aunque ha explicado que sabe "muy poquitas cosas" de su historia familiar española, porque cuando era un niño pequeño, Francia estaba en una época en la que "había que fundirse con la sociedad francesa".

"Y eso pasaba por el hecho de abandonar su lengua materna. Esto para mí es un gran arrepentimiento que tengo: no haber escuchado hablar español en mi casa, haber aprendido español cuando era niño", ha concluido para después adelantar que su próxima novela estará ambientada en la España contemporánea.