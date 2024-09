Juan Fernández-Miranda, Premio Espasa por una obra sobre la transición española y las primeras elecciones en 1977

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Objetivo: Democracia. Crónica del proceso político que transformó España', de Juan Fernández-Miranda, ha ganado por unanimidad el Premio Espasa 2024, según ha anunciado la editorial.

El jurado presidido por Pedro García Barreno, y compuesto por Fernando Rodríguez Lafuente, Leopoldo Abadía, Emilio del Río y Pilar Cortés --en representación de la editorial-- ha destacado que la obra ganadora es "una obra extraordinaria para comprender el periodo más trascendental de la historia contemporánea de España", ofreciendo "un análisis riguroso sobre la transición española, centrándose en un momento crítico" que fue la preparación y celebración de las primeras elecciones democráticas tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

"Me siento profundamente emocionado por el reconocimiento del jurado y me lo tomo como un mandato para llevar a término el objeto último de este libro: contar a las generaciones que no hicieron la Transición cómo fue ese trepidante proceso político y pedirles un esfuerzo de militancia democrática en defensa activa de aquella maravillosa conquista de la libertad. Hay que defender, contar y homenajear la Transición y el liderazgo del rey Juan Carlos en aquel momento crucial para la vida de cada uno de nosotros", ha declarado el propio Fernández-Miranda.

'Objetivo: Democracia. Crónica del proceso político que transformó España' es la crónica de los diecinueve meses que cambiaron la historia de España, los que transcurren entre el 20 de noviembre de 1975 y el 15 de junio de 1977.

Juan Fernández-Miranda es periodista, adjunto al director de ABC, periódico en el que trabaja desde 2012 y del que fue jefe de la información nacional durante diez años. Ha publicado tres libros: 'El guionista de la Transición' (2015), biografía de su tío abuelo, Torcuato Fernández-Miranda; 'Don Juan contra Franco' (2018), con Jesús García Calero, y 'El jefe de los espías' (2021), junto a Javier Chicote.