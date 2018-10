Julia Navarro presenta en Madrid 'Tú no matarás': "Soy hija de la Transición y estoy orgullosa de poder contarla"

Publicado 30/10/2018 22:00:38 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Julia Navarro ha presentado este martes en Madrid su nueva novela 'Tú no matarás' en un acto que ha contado con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, la académica Carme Riera y el escritor Benjamín Prado y en el que ha querido destacar "la importancia de la Transición".

"Soy hija de la Transición y estoy orgullosa de poder contarla. Iba ahí a las cortes a tomar notas y a ver cómo se hizo la Constitución. Las cosas se hicieron razonablemente bien, y no fue obra de cuatro políticos que se encerraron en un despacho. Fue obra de la gente que estaba deseando poner fin al blanco y negro y pasar al tecnicolor", ha expresado la autora tras explicar que su nueva novela comienza en Madrid con la posguerra y finaliza también en la capital pero con la Transición.

'Tu no matarás' relata la amistad entre Fernando, joven editor hijo de un republicano represaliado, y Catalina y Elogio, tres jóvenes que deciden huir de una España azotada por la Guerra Civil escapando de su propias circunstancias. Así, durante su exilio recorrerán escenarios como la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, Lisboa, Praga, Boston o Santiago de Chile.

En este sentido, ha explicado que "le costó mucho escribir la primera parte del libro" puesto que "le abrumaba mucho lo que tenía que contar". "Esa España del hambre y la miseria física y moral", ha especificado para añadir que los vencedores de la Guerra Civil "continuaron haciendo daño infinito a la mitad de la población que había perdido", resultando unos "años de angustia para muchas familias y de fusilamientos" .

Por todo ello, Navarro decidió llevar a sus personajes al exilio en Alejandría con el objetivo de pasar "del blanco y negro" a la luz y al tecnicolor. "Necesitaba llevarlos a una ciudad cosmopolita y de la literatura, y yo me había enamorado de Alejandría a los 20 años. Era el lugar donde podrían volver a respirar", ha expresado.

"Soy una periodista que ha hecho las cosas lo mejor que he sabido, como tantos que hay aquí. Ya me gustaría ser un referente de los clásicos. Es verdad que en este largo viaje que todos emprendemos en la vida al final muchos no llegamos al destino, pero yo ese camino lo estoy haciendo con personas extraordinarias", ha dicho.

Por su parte, la ministra Margarita Robles ha destacado el compromiso de Navarro en la Transición y en el día a día como ejemplo de "compromiso de los valores éticos". "El trabajo que han hecho todos los españoles de llegar hasta aquí es muy importante, y Julia ha sido protagonista", ha señalado para añadir que, en su opinión, la autora ha sido "clave" en una Transición que ha permitido que la sociedad española viva "más libre".