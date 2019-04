La lluvia marca una ceremonia del Premio Cervantes con ausencia de políticos

Actualizado 23/04/2019 15:12:21 CET

ALCALÁ DE HENARES, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lluvia ha sido una de las protagonistas de la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2018, en la que Ida Vitale ha recogido su galardón arropada por familiares y representantes del mundo de las letras, pero con ausencia de políticos, a diferencia de otras ediciones.

Los Reyes han entrado alrededor de las 12.00 horas en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se han congregado algunos curiosos, a pesar de la lluvia que ha caído en la ciudad alcalaína --y que ha remitido antes de la ceremonia--.

De hecho, previsiblemente por esa lluvia, Vitale no ha accedido por la entrada principal --como es habitual-- y, por lo tanto, no se ha detenido ante los medios de comunicación. La poeta, que ha vestido de negro y con un fular beige, ha estado acompañada en todo momento por su hija, Amparo, y sus dos nietas, Emilia y Nuria, quienes se han emocionado en distintas ocasiones durante la ceremonia.

El Rey Felipe VI, como en otras ocasiones, ha llevado el toisón y una vara del alcalde de Alcalá de Henares, cedida para esta ocasión a modo de gesto tradicional. Por su parte, Letizia ha lucido para la ocasión un conjunto de vestido y abrigo-capa en color malva de Carolina Herrera que ya ha lucido en otras ocasiones.

Antes del inicio del acto, unos jóvenes violinistas han interpretado el himno español, para dar paso a las palabras del ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien ha glosado la trayectoria literaria de la premiada. Posteriormente, la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Olvido García Valdés, ha leído el acta del fallo del jurado.

La intervención de Vitale ha girado en torno a la poesía del mundo cervantino, llegando a afirmar que lo que "muchas veces se llama locura" del Quijote "podría ser visto como irrupción de un frenesí poético". Así, ha defendido que Cervantes se trataba de "un novelista que tuvo a la poesía por su principal respeto".

La autora, que ha subido a un atril todavía emocionada, justo tras haber recogido la medalla y la escultura del galardón de manos del Rey, ha improvisado unas palabras. "Ahora no me saldría leer el discurso, sino abrazar y decir cosas absurdas, pero que me saldrían del alma", ha señalado.

También a la conclusión del acto ha decidido improvisar, pidiendo "perdón por la audacia de venir y meterse en este lugar --el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares-- a hablar de Cervantes". La poeta ha recibido una larga ovación de los presentes y ha recibido el afecto de los Reyes, a los que quería saludar expresamente.

GAUDEAMUS IGITUR Y TUNA

El Rey ha cerrado la ceremonia con unas palabras de defensa de la "universalidad" del español --"esta lengua es tan propia de América como de España", ha asegurado--, tras haber condenado previamente los atentados de Sri Lanka en los que cerca de 300 personas han sido "vilmente asesinadas".

Como es tradición, antes de concluir el acto --de cerca de una hora de duración-- un coro ha interpretado el 'Gaudeamus Igitur', tras lo cual los Reyes y la premiada han posado ante los gráficos en el Patio de los Filósofos de la Universidad. La tuna de la Universidad de Henares ha arropado a la poeta, cantando 'La morena de mi copla', ante la mirada emocionada de sus familiares.

EL DEBATE, PROTAGONISTA DE LOS CORRILLOS

A diferencia de otros años, en esta ocasión los políticos han brillado por su ausencia, si bien en el cóctel de final de acto, que este año ha tenido lugar en la Antigua Hospedería de Estudiantes por la lluvia, sí que se han sucedido los habituales corrillos entre periodistas y personalidades, en los que el debate celebrado ayer entre los líderes de los principales partidos ha acaparado las conversaciones.

Han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, entre otras personalidades, así como el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán o el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

Por el mundo de las letras, han acudido por ejemplo los directores de la RAE y el Instituto Cervantes, Santiago Muñoz Machado y Luis García Montero, respectivamente, así como escritoras como Clara Janés, Carme Riera o Soledad Puértolas, entre otras.