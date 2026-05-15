Luis Amavisca reinterpreta la figura de la princesa en 'Princesas de hoy en día': "También son solteras y divorciadas"

Ilustración del álbum 'Princesas de hoy en día'. - NUBEOCHO

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor y editor Luis Amavisca ha publicado 'Princesas de hoy en día' (NubeOcho), un álbum ilustrado para niños a partir de 4 años que ha coescrito junto a Dolores Brown y que presenta diecisiete microrrelatos sobre princesas actuales con el objetivo de romper los estereotipos clásicos asociados a ellas y en el que reivindican modelos de princesas "alejados del príncipe azul" y que "también pueden ser solteras, viudas o haberse divorciado".

"No podemos seguir perpetuando esta imagen de 'se casaron y vivieron para siempre felices y comieron perdices'. ¿Qué pasa si no son felices? Tenemos que ofrecer alternativas", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

El libro parte de un trabajo anterior, 'Las princesas más valientes', publicado hace ocho años también con textos de Dolores Brown e ilustraciones de Sonja Wimmer. Amavisca ha explicado que desde aquel primer proyecto colaboró de manera intensa en los contenidos, aunque en aquella ocasión no figuró como coautor. "Vi que era un libro de princesas y no quise aparecer como coautor", ha señalado. En esta nueva edición, en la que el libro ha experimentado "una transformación de texto muy importante", sí aparece acreditado junto a Brown.

Entre los cambios más destacados de esta versión, Amavisca ha subrayado la incorporación de un prólogo, una conclusión diferente, nuevas princesas y un nuevo formato narrativo en el cada doble página presenta ahora un microrrelato propio protagonizado por una princesa diferente.

UNA "OBLIGACIÓN" DE OFRECER ALTERNATIVAS

El eje central del libro es la ruptura con los modelos clásicos de princesa. Amavisca ha explicado que el concepto de cuestionar qué significa serlo y la frustración que en muchas ocasiones ha generado la "obligación de ajustarse" a ciertos estereotipos le atrajo desde el primer contacto con Dolores Brown hace aproximadamente una década.

"¿Por qué no puede una princesa no querer tener pareja, estar soltera, ser viuda o haberse divorciado?", ha planteado. A su juicio, como escritor, expresa que tiene la obligación de "ofrecer alternativas y mostrar a princesas que existen en la realidad" y que pueden ser figuras cercanas al lector como su madre, una tía, una amiga del colegio, una profesora o una abuela. En todos esos casos, ha subrayado, "siguen siendo princesas".

El libro incluye también princesas con síndrome de Down, con dislexia, con problemas de pronunciación o con parche en el ojo, así como una princesa anciana que tiene novio. "Nuestro objetivo era plasmar el espectro que nos rodea --ha indicado Amavisca--. Puede cualquier persona ser una princesa".

UN CANON RÍGIDO QUE HA IDO CAMBIANDO

Amavisca ha repasado la evolución del estereotipo de princesa en la cultura popular y ha reconocido que el concepto "ha cambiado mucho" desde su infancia, aunque considera que queda trabajo por hacer. "El estereotipo era mucho más rígido. La princesa era estática, esperaba que el príncipe la salvara, vestía de una determinada manera y no participaba de la acción. Veíamos de niños casi todas estas princesas de raza blanca y a ser posibles rubias. Ser una princesa morena ya era casi una pequeña transgresión", ha señalado.

Ha citado como referentes de este cambio títulos como 'Me ha aburrido ser una princesa rosa', de Raquel Díaz Herrera, que este año cumple quince años, o libros como 'Las princesas también se tiran pedos', que vinieron a cuestionar las normas de comportamiento que el arquetipo imponía a las niñas.

También ha aludido a la evolución de Disney, que "hizo mucho daño" con su modelo clásico de princesa pero que hace quince años incorporó a su primera princesa negra y anteriormente había ofrecido personajes como Mulan, la princesa guerrera. "Siempre hay matices que pueden no gustarnos, pero lo que sí es cierto es que ha habido cambios", ha apuntado.

"SER PRINCESA NO ES UNA ÉLITE INALCANZABLE"

Para Amavisca, el mensaje principal del libro es que ser princesa no debe entenderse como algo reservado a unos pocos sino como "una metáfora de sentirse especial". "Ser princesa no tiene por qué ser una élite y algo inalcanzable, sino que es más un mensaje de sentirse especial", ha subrayado.

En ese sentido, ha animado a los lectores a buscar sus propias figuras de referencia en el entorno cercano. "¿Por qué admirar a un tipo de princesa estática, lejana y que no se parece en nada a quienes nos rodea, cuando podemos admirar y acompañar a nuestras amigas, a nuestras hermanas, a nuestras madres?", ha planteado.

El objetivo final, ha concluido, es que cualquier niña que se acerque al libro "cierre el libro sonriendo" y pueda decir, si le apetece, "que ella también es una princesa". Todo ello en el marco de un libro que el propio autor define como "una reescritura y reinterpretación del mito de la princesa desde una perspectiva moderna, contemporánea e igualitaria".