Lunwerg publica una nueva edición de 'Bambi' ilustrada por la artista Ana Santos

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial Lunwerg, sello del grupo Planeta, publica este 22 de octubre una nueva edición del clásico literario 'Bambi', de Felix Salten, ilustrado por la artista Ana Santos "con sensibilidad y esmero", como han expresado los editores en un comunicado.

La novela, publicada originalmente en 1923, es un canto a la naturaleza y una historia de superación de un cervatillo que, desde que nace, se enfrenta a las dificultades y peligros que acechan en el bosque. "El animal se encuentra inmerso en un majestuoso entorno, poblado por otras especies que cohabitan en aparente armonía, pero en lucha constante por sobrevivir. A esto se le une la presencia humana que irrumpe en su hábitat con nuevas y mortíferas amenazas", han descrito la obra desde Lunwerg.

"A la vez que refleja el comportamiento animal y el mundo natural de manera extremadamente realista, Salten hace reflexionar al lector en torno al crecimiento, a las relaciones, a los miedos... En definitiva, construye una bella y profunda metáfora de la condición humana", han expresado sus editores.

'Bambi. Una vida en el bosque' fue la obra más conocida de Salten, encumbrada por Disney con su adaptación cinematográfica en dibujos animados en 1942, una película dirigida al público infantil, cuando, en realidad, el libro fue pensado para un público adulto.