Maite Cabrerizo presenta 'Solo cuatro palabras', su primer guion teatral, el próximo domingo en Madrid

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Maite Cabrerizo presenta el próximo domingo 16 de noviembre en la sala Jazzville de Madrid su primer guión teatral, 'Solo cuatro palabras' (Olé Libros), con la colaboración de la actriz, productora y directora de teatro, Blanca Oteyza, y acompañada de la dramaturga Susana Sierra y los actores Dima Farré y Pedro Espino.

'Solo cuatro palabras' refleja dos escenarios enfrentados. A un lado del ring (de la vida), unos padres ancianos que esperan en su pueblo, Amapola, la visita del hijo que nunca tiene tiempo. Y al otro lado, el hijo, en la gran ciudad, un reconocido director de cine que busca desesperadamente un guion con el que hacerse ganador de los Premios Amodio (Amor).

"El título, Solo cuatro palabras, es un guiño a la forma con la que nuestros mayores comenzaban sus cartas en una época en la que no había teléfono ni móviles con WhatsApp", señala la escritora y periodista. De esta forma, se refiere a la época de la emigración del pueblo a la ciudad, o fuera del país, a la época del servicio militar obligatorio y en la que la única manera de comunicarse con los seres queridos era la carta.

"Aunque breves, estas cartas servían para saber que estabas cerca, que estabas ahí si te necesitaban. Solo cuatro palabras permiten dar pinceladas de una vida. Pero hoy en día ya no hay tiempo. Quizás ni ganas. Ni siquiera para cuatro palabras", subraya la autora.

Según Blanca Oteyza, que ha prologado el libro, esta obra es la mezcla entre realismo mágico y la crudeza más absoluta del momento descarnado del presente: "la soledad".

La presentación del guion contará una banda sonora de Juan José García Carretero, que estará acompañado por Fernando Gómez y Luis García Carretero.

Maite Cabrerizo, también periodista, es autora de 'Me viene mal que te mueras' (Olé Libros), una colección de relatos donde se habla de vida para hablar de muerte, 'Un buey enorme pisa mi lengua' (prosa poética), Un' Misterio en Madrid. Pintoretto y el robo del 3 de Mayo (novela infantil de la que es coautora con su hermano Kepa), y de los ensayos 'Derecho a una vivienda digna', 'El avance de Moratalaz' y 'Treinta y tantos'. En este momento trabaja en el gabinete de prensa de Salvamento Marítimo.