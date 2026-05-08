Manel Loureiro firma el thriller 'Antes de que todo cambie' sobre un atentado en Europa

El escritor Manel Loureiro firma el thriller 'Antes de que todo cambie' - PLANETA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El autor gallego Manel Loureiro firma el thriller 'Antes de que todo cambie' (Planeta), una novela sobre un atentado imposible en Europa.

La novela parte de la premisa de un hombre al límite que acepta ejecutar un atentado imposible contra los principales líderes de la Unión Europea reunidos en la isla de A Toxa.

A partir de ahí, Loureiro construye una carrera en la que cada decisión altera el curso de los acontecimientos.

Loureiro (Pontevedra, 1975) es escritor, abogado y comunicador, y además ha trabajado como guionista en numerosos proyectos. En la actualidad colabora como articulista en diversos medios de prensa escrita de ámbito nacional, así como en diferentes radios y canales de televisión. Su primera novela fue 'Apocalipsis Z. El principio del fin'.

El 1 de mayo, su novela 'Cuando la tormenta pase', premio Fernando Lara, llegó a Estados Unidos, donde se posicionó y en la lista de los 100 libros más vendidos.