Margaux Romano, Premio Internacional de Ilustración Bologna Children's Book Fair-SM por su "audacia y personalidad"

La ilustradora Margaux Romano. - FUNDACION SM

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora Margaux Romano (Lodi, Italia, 2001) ha sido galardonada con el 16º Premio Internacional de Ilustración Bologna Children's Book Fair-Fundación SM. El fallo se ha dado a conocer en un acto celebrado en el Café de los Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.

El jurado ha decidido otorgar por unanimidad el premio a Romano por mostrar "una voz distintiva, profesional, audaz y con una fuerte personalidad". Su obra revela un uso del contraste, tanto en las líneas y el color como en el tamaño de los elementos a lo largo de la doble página.

Según los expertos, "consigue fusionar el lenguaje abstracto y el figurativo con una gran capacidad para organizar el espacio, equilibrando las zonas llenas y vacías, la luz y la sombra, incluso a través de la desproporción visual".

Además, subrayan que en su trabajo "se intuye un trasfondo filosófico de alienación o soledad, sentimientos humanos que un niño puede reconocer y con los que puede identificarse". "En el núcleo de su propuesta se encuentra una sólida cultura del diseño y una base artística muy consistente", concluyen.

El premio, dotado con 15.000 euros, conlleva también la creación de un álbum ilustrado infantil que será editado por SM y presentado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia 2027.

Nacida en Lodi (Italia) en 2001, actualmente reside en Bolonia, donde se trasladó para cursar estudios de Cómic e Ilustración en la Academia de Bellas Artes, formación que le ha permitido ampliar sus conocimientos en el ámbito de la ilustración.

En la actualidad, cursa un máster en Ilustración en Ars in Fabula, que finalizará próximamente antes de incorporarse al ámbito profesional. En los últimos años ha desarrollado diversos proyectos personales que le han brindado la oportunidad de participar en iniciativas como la Mostra Illustratori de la Feria del Libro Infantil de Bolonia (2024) y la Feria Internacional del Libro de Pekín (2024 y 2025).