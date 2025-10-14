Más de 50 editoriales españolas acuden a la 77 Feria Internacional del Libro de Fráncfort que arranca mañana

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 editoriales españolas expondrán sus títulos en la 77 edición de la Feria Internacional del Libro de Fráncfort, que arranca este miércoles y que se celebrará hasta el próximo domingo 19 de octubre, según ha dado a conocer este martes la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

La entidad de editores se encargará de liderar la delegación española con un stand propio, con 160 m2, en este encuentro literario que es el "más relevante" tras LIBER, según el sector editorial español. El objetivo de las empresas participantes será exhibir su catálogo de contenidos editoriales, soportes, nuevos formatos y herramientas, así como para establecer relaciones comerciales con los visitantes profesionales de todo el mundo, que fructifiquen en la venta de libros y en la compraventa de derechos de edición.

"De esta manera, España pretende mantener el impulso del sector editorial en el exterior y seguir mejorando la presencia del libro español fuera de nuestras fronteras", asegura FGEE.

En esta edición que tiene a Filipinas como país invitado de Honor, un total de 228 sellos editoriales y agentes literarios de todo el mundo tendrán presencia en esta cita sectorial. Cerca de 7.500 expositores y 230.000 visitantes acuden año tras año al encuentro más esperado creado para editores, distribuidores, agentes, ilustradores, libreros, escritores, imprentas, traductores, intermediarios, gráficos, publicistas y lectores.