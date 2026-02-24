Maxi Tusquets publica en edición bolsillo a Annie Ernaux:'El lugar', 'Pura Pasión', 'El acontecimiento' y 'La vergüenza'

La Editorial Maxi Tusquets Publica Las Cuatro Obras "Más Representativas" De La Premio Nobel De Literatura 2022, Annie Ernaux: 'El Lugar', 'Pura Pasión', 'El Acontecimiento' Y 'La Vergüenza'. - MAXI TUSQUETS

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La editorial Maxi Tusquets publica las cuatro obras "más representativas" de la Premio Nobel de Literatura 2022, Annie Ernaux: 'El lugar', 'Pura Pasión', 'El acontecimiento' y 'La vergüenza'.

Ernaux fue la decimoséptima mujer en recibir el Premio Nobel desde su creación en 1901. El jurado destacó "el coraje y la agudeza clínica con que su escritura desvela las raíces, los extrañamientos y los frenos colectivos de la memoria".

Precisamente, Tusquets Editores fue la primera editorial que publicó a la francesa en castellano y mantiene desde 1993 un "compromiso" continuado con su obra.

En estas obras que ahora se reeditan en formato bolsillo Ernaux va desde la exploración de la condición femenina, el deseo o la vergüenza, hasta la reflexión sobre la memoria, el cuerpo y la clase social.

"La autora francesa ha hecho de su propia vida una obra literaria de alcance universal", explica Tusquets. Las últimas reediciones, con cubiertas de Laura Wächter, fueron reconocidas con los World Illustration Awards 2020.

La autora cuenta con una trayectoria avalada por algunos de los premios literarios más prestigiosos de Europa. El jurado del Premio Formentor (2019) subrayó que Ernaux "desvela sin pudor la condición femenina, comparte con el lector la intimidad de la vergüenza y refleja con un estilo despojado la desordenada fragmentación de la vivencia contemporánea".