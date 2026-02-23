Muere el periodista y escritor Gregorio Morán, biógrafo de Adolfo Suárez

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El periodista y escritor asturiano Gregorio Morán, periodista y autor de una biografía del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez y libros sobre la Transición, ha fallecido a los 78 años, según han publicado 'La Vanguardia' y 'The Objective' y ha podido confirmar Europa Press.
El velatorio por Morán (Oviedo 1947), que colaboró con medios como 'Opinión', 'Arreu', 'Diario 16' y 'La Gaceta del Norte', 'Crónica Global' y 'The Objective' y publicó durante tres décadas sus 'Sabatinas Intempestivas' en 'La Vanguardia', se abrirá este miércoles en el Tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona.
Fue autor de libros como 'Adolfo Suárez: historia de una ambición', 'El precio de la Transición', 'Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista Español', 'La decadencia de Catalunya' y 'Felipe González. El jugador de billar', entre otros.