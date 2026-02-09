Muñoz Machado (RAE) es elegido académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

Archivo - El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, ha sido elegido este lunes académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYLE).

Según informa la RAE en su página web, Muñoz Machado se convierte así en el único intelectual en la actualidad miembro de hasta tres reales academias del Instituto de España, ya que, además de ser académico de la RAE, también pertenece a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP) desde mayo de 2012.

El académico ocupa la silla 'r' de la RAE desde el 26 de mayo de 2013, cuando ingresó con el discurso titulado 'Los itinerarios de la libertad de palabra'. Cinco años después, fue elegido director de la institución. Es además vicepresidente de la Fundación pro Real Academia Española, consejero nato de Estado y fue presidente del Instituto de España en 2019.

Entre las distinciones académicas con las que cuenta, el director de la RAE es doctor 'honoris causa' por las universidades de Salamanca, Valencia, Córdoba, Extremadura, Alcalá, Católica de Valparaíso (Chile), Internacional de La Rioja y Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú).

También es autor de una extensa y variada bibliografía, que abarca casi un centenar de libros e innumerables artículos y estudios sobre diversas materias. Así, ha sido reconocido con el Premio Nacional de Ensayo (2013) por 'Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo', y con el Premio Nacional de Historia (2018) por 'Hablamos la misma lengua. Historia política del español en América desde la conquista a las independencias'.

Además, ha elaborado diversas monografías sobre políticas sociales, regulación económica y los problemas de la integración europea y la articulación del Estado.

Entre sus principales ensayos y estudios políticos, históricos o biográficos, cabe señalar 'El problema de la vertebración del Estado en España. Del siglo XVIII al siglo XXI' (2006), 'Cataluña y las demás Españas' (2014) y 'Vieja y nueva Constitución' (2016), así como 'Sepúlveda, cronista del Emperador' (2012), o 'Civilizar o exterminar a los bárbaros' (2019).

Por lo que se refiere a su especialidad como jurista, destacan sus obras 'Derecho Público de las Comunidades Autónomas' (2.ª ed., 2007) y 'Tratado de Derecho Administrativo y Derecho público general' (4.ª ed., 2015).

Por otro lado, ha dirigido una treintena de libros, entre los que se encuentran el 'Diccionario de Derecho Administrativo' (2005), 'Historia de la abogacía española' (2015) y 'Comentario mínimo a la Constitución española' (2018). También el 'Diccionario del español jurídico' (2016), el 'Diccionario panhispánico del español jurídico' y el 'Libro de estilo de la Justicia' (2017).