El Museo Reina Sofía acogerá la primera edición del 'Read Madrid', festival de libros e ideas

El Museo Centro Nacional De Arte Reina Sofía Acogerá Entre Los Próximos 17 Y 18 De Abril El 'Read Madrid. Festival De Libros E Ideas', Que Celebra Su Primera Edición. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía acogerá entre los próximos 17 y 18 de abril el 'Read Madrid. Festival de Libros e Ideas', que celebra su primera edición.

La cita reúe a figuras como Louisa Yousfi, Pastora Filigrana, Dahlia de la Cerda, Luciana Cadahia, Layla Martínez y Mario Obrero. El evento también contará con la participación de Fernanda Trías, Pedro G. Romero, Alberto Santamaría, Luz Pichel, Munir Hachemi, Nuria Alabao y Olga Rodriguez.

"Su programación busca abrir nuevas comunidades de interpretación y horizontes de imaginación política a través del espacio común construido por el ensayo, el estudio, la lectura y la escritura", explica la pinacoteca en un comunicado.

Así, los ejes temáticos de 'Read Madrid' son "lo popular minoritario, o cómo activar una práctica de lo popular emancipadora", la "paz rabiosa" y "ficción frente a olvido".