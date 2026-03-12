La novela 'La Nuit au coeur' de Nathacha Appanah gana La elección de España del Premio Goncourt 2025

La novela 'La Nuit au coeur' de Nathacha Appanah - INSTITUT FRANCAIS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La novela 'La Nuit au coeur' (Gallimard) de escritora Nathacha Appanah, ha sido elegida ganadora del Choix Goncourt de l'Espagne 2025 tras la deliberación del jurado estudiantil reunido en la Residencia de Francia en España, en Madrid.

El jurado ha premiado por "su fuerza literaria y por la manera en que aborda temas de gran actualidad social". "Hemos elegido esta obra porque representa un acto de memoria y de justicia hacia las víctimas de relaciones tóxicas y de violencia. Nathacha Appanah consigue transmitir con gran intensidad las emociones y la dificultad de poner palabras a la violencia", ha explicado el portavoz del jurado, Enzo González Chretien.

La novela explora la experiencia de la violencia y el proceso de reconstrucción personal a través de una escritura "profundamente íntima", en la que la autora invita al lector a acompañarla en su propio proceso narrativo, explica el jurado.

La versión española de la novela se publicará el próximo mes de septiembre de 2026 bajo el título 'La noche en el corazón' en la editorial AdN.

Este premio, que forma parte de la red internacional de elecciones Goncourt impulsada por la Academia Goncourt y el Institut français, reconoce cada año una de las obras finalistas del prestigioso Premio Goncourt a partir del voto de estudiantes universitarios.