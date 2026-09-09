La obra 'Ocho del 50', de Antonio Soler, Premio Espasa 2026 por "su rigor y extraordinaria calidad narrativa"

Archivo - El escritor malagueño Antonio Soler. - COMMÁLAGA - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Ocho del 50', de Antonio Soler, ha ganado por unanimidad el XLIII Premio Espasa 2026 dotado con 30.000 euros. El jurado ha valorado la capacidad del autor "para convertir la historia literaria en una obra de creación y, al mismo tiempo, de recuperación de la memoria cultural".

"'Ocho del 50' reúne rigor, originalidad y una extraordinaria calidad narrativa en un ensayo que no se limita a estudiar a ocho escritores, sino que propone una nueva manera de acercarse a toda una generación", considiera el jurado para el cual la obra "consigue algo que está al alcance de muy pocos ensayos literarios: hacer que la literatura del pasado vuelva a sentirse como algo vivo, cercano y necesario".

Tras conocer el reconocimiento, Soler ha declarado sentirse "muy honrado" por unirse a la lista de ganadores de "un premio con tanto prestigio". Y "especialmente satisfecho por tratarse de un libro sobre libros, sobre la vida y la obra de autores de una generación fundamental en mi formación como escritor y que en algunos casos se convirtieron en queridos amigos".

La obra de Soler reúne a ocho novelistas --Antonio Rabinad, Juan Marsé, Concha Alós, Carmen Martín Gaite, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Ángel Vázquez y Jesús Pardo-- en cuatro parejas a modo de vidas paralelas y cuya obra está especialmente marcada por la memoria personal, por aquellos episodios decisivos de sus vidas --la infancia, la Guerra Civil, la posguerra, la orfandad, el exilio, la represión o el descubrimiento de la vocación literaria-- que transformaron en materia de ficción.

Antonio Soler (Málaga, 1956) es autor entre otras, de las novelas 'Las bailarinas muertas' (premio Herralde y premio Nacional de la Crítica), 'El nombre que ahora digo' (premio Primavera), 'El camino de los ingleses' (premio Nadal), 'El sueño del caimán', 'Sur' (recibió los premios Juan Goytisolo, Nacional de la Crítica, Francisco Umbral, Dulce Chacón y Andalucía de la Crítica), 'Sacramento', 'Yo que fui un perro' Y 'El día del lobo'. Sus libros se han traducido a una docena de idiomas.