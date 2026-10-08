El Prado felicita a la Nobel Ann Carson, que en 2023 impartió una conferencia en la pinacoteca sobre la obra de Goya

Archivo - La escritora Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026, durante su visita al Museo Nacional del Prado. - OTERO HERRANZ, ALBERTO - MUSEO DEL PRADO - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional del Prado ha felicitado a la autora canadiense Anne Carson, que ha sido galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026.

"Es una de las voces más singulares de la literatura contemporánea", ha asegurado el Prado en un comunicado.

Carson visitó la pinacoteca el 19 de octubre de 2023, cuando protagonizó la tercera edición de la Conferencia José Pedro Pérez-Llorca impartiendo una conferencia titulada 'Duda'.

Bajo este título, la escritora canadiense propuso una reflexión sobre el acto de pensar y sobre la incertidumbre como motor de conocimiento a partir de la contemplación de 'El perro semihundido' de Francisco de Goya.

"¿Por qué? ¿Dónde y cómo y por qué duda el perro de Goya?", se cuestionó entonces la poeta, al tiempo que rememoró anécdotas personales durante la pandemia, ante el pánico que pasaba al dejar una página en blanco.

En este contexto, Carson también habló de la ignorancia. "Yo me he equivocado acerca de muchas cosas, entre ellas la vida interior de los animales, incluyendo el perro de Goya y la ardilla en mi porche", señaló, añadiendo que había tratado a la duda como "un bloqueo, una inercia, una cosa durmiente, sólida, en vez de observar sus nervios que me llevan hacia el futuro".

"Todas las obras son silentes, pero el pintor puede querer plasmar el sonido común", explicó, porque, según ha dicho, para Goya "la sordera no era una metáfora". "Tampoco nosotros podemos oír dando a entender que hay un vacío que se abre alrededor de todo o a lo mejor quiere que pensemos acerca de cómo nos escuchamos los unos a otros o cómo nos hacemos los sordos pensando en las múltiples diferencias que nos separan", añadió..