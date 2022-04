El Premio Cervantes regresa a Alcalá de Henares, en un acto sin la galardonada, Cristina Peri Rossi

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entrega del Premio Cervantes regresará este viernes 22 de abril --un día adelantado a la fecha habitual-- al paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, tras dos años de ceremonias privadas con los galardonados debido a la pandemia. No obstante, esta edición tendrá la ausencia de la propia galardona, Cristina Peri Rossi.

El Ministerio de Cultura y Deporte confirmó el pasado lunes que Peri Rossi no asistirá físicamente el próximo viernes al acto de entrega y que, en su representación, recogerá el galardón la actriz Cecilia Roth en una ceremonia que contará, como también viene siendo habitual, con la presencia de los Reyes.

En una entrega de un premio este martes pasado, Roth no quiso pronunciarse sobre su papel en la ceremonia ni aclarar la vinculación con la premiada escritora. "Se dijo algo que no tenía que haberse dicho y no era el momento, por lo que no quisiera contar nada antes de que esto suceda", señaló entonces.

Ya el pasado mes de noviembre, cuando se anunciaba la concesión del premio, se conocía también el estado de salud delicado de la escritora uruguaya, aquejada de un broncoespasmo por entonces. De los actos habituales que tienen lugar durante la semana cervantina, no se ha celebrado por ejemplo el tradicional encuentro con los medios de comunicación en la Biblioteca Nacional o la entrega del legado en la Caja de las Letras.

Sí ha tenido lugar el almuerzo que los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecen habitualmente en el Palacio Real de Madrid con motivo de este premio y que reúne a autoridades, académicos, editores, críticos, profesores, libreros y escritores, para homenajear a la galardonada.

Además, la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura ha rendido tributo a la premiada con una lectura dramatizada de su obra, en el Museo Nacional del Romanticismo.

El Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente los dos últimos años no se ha podido celebrar ese día por primera vez en su historia debido a la pandemia de coronavirus.

Finalmente, tanto Joan Margarit como Francisco Brines --los dos últimos galardonados-- recibieron el premio en una ceremonia privada a la que asistieron los Reyes y que, por primera vez en la historia del galardón --en marcha desde el año 1976--, no se celebró en 23 de abril, que coincide con el día de la muerte del escritor Miguel de Cervantes.

El Premio Cervantes, reconocimiento que otorga cada año el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que está dotado con 125.000 euros, ha recaído en Peri Rossi al "reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento literario en una pluralidad de géneros".