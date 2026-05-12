La Reina destaca la importancia de la lectura para los jóvenes en los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2026

La Reina entrega los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2026 - SM ESPAÑA

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha entregado este martes los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil "Gran Angular" y "El Barco de Vapor" a Alba Quintas, y a Josan Hatero, respectivamente, en un acto en el que ha defendido la importancia de la lectura para los más jóvenes.

En una ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid, la Reina ha entregado los galardones a Alba Quintas, por la obra 'La cuarta vida de Blanca Cuervo', y a Josan Hatero, por la obra 'La memoria de las bicicletas'.

Doña Letizia ha estado acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente de SM, José Manuel Cidad; y la directora de la Fundación SM, Mayte Ortiz, entre otras autoridades de la educación y la cultura.

En su discurso, la Reina se ha referido a la necesidad de poner el foco de la lectura sobre los jóvenes, que son "quienes tienen que construir la arquitectura de una mirada". "Por eso, los niños y los jóvenes que lean estos libros de Alba Quintas y de Josan Hatero van a formar su propio criterio", ha explicado.

Respecto al libro 'La cuarta vida' de Blanca Cuervo, ha comentado que le gusta pensar que "muchas chicas, quizá también algún chico, cuando lo lean, se lo van a pensar un poco mejor antes de adentrarse, indagar y bucear en algunos lugares, en algunas redes".

De 'La memoria de las bicicletas', la Reina ha destacado que Hatero "define su libro como una comedia luminosa de verano donde se reivindica la escritura a mano, las cartas en papel y los clubes de lectura para niños".

Vitando al escritor Arturo Pérez-Reverte, doña Letizia ha asegurado que "la lectura no soluciona nada, pero te quita el dolor".

"Quizá la lectura, siempre y cuando incluya comprensión, además de analgésica, sea la razón última y la excusa perfecta. Todos aquí sabremos por qué podría ser la razón última y para qué la excusa perfecta", ha concluido.

TOLÓN DESTACA EL PAPEL DEL PROFESORADO

Por su parte, la ministra de Educación ha asegurado que "detrás de cada lector joven suele haber un profesor o una profesora que recomendó una historia concreta a un estudiante concreto" y, por ello, "el profesorado es fundamental para construir lectores de verdad".

La titular de Educación ha considerado que enseñar a leer no consiste solo en descifrar palabras, sino en "enseñar a comprender, a relacionar ideas, a hacerse preguntas y a mirar el mundo con criterio propio", a lo que ha añadido que una escuela que fomenta la lectura "está formando estudiantes más libres, más críticos y mejor preparados".

Además, ha felicitado a la editorial SM por "sostener desde hace casi medio siglo dos colecciones que forman parte de la memoria de muchas generaciones de este país", y ha recordado personajes como el Pirata Garrapata o Carafoca.

UNOS PREMIOS PARA PROMOVER LA LITERATURA INFANTIL

La Fundación SM convoca los Premios de Literatura Infantil El Barco de Vapor y Juvenil Gran Angular todos los años con el fin de promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fomente el gusto por la lectura y transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales, culturales o religiosos que ayuden a construir un mundo digno.

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2026 eligió 'La memoria de las bicicletas' de Josan Hatero como mejor obra de literatura infantil porque "respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici; y porque es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores".

Por su parte, el jurado otorgó el Premio SM Gran Angular 2026 a la obra de literatura juvenil 'La cuarta vida de Blanca Cuervo' de Alba Quintas por ser "un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible; un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista; y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles".