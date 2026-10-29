SM amplía su oferta de inglés con una alianza con Grupo Difusión y Helbling English

Archivo - Imagen de archivo de niños en la Feria del Libro. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La editorial SM ha alcanzado una alianza estratégica con Grupo Difusión y Helbling English para ampliar su oferta editorial en la enseñanza del inglés y ofrecer a los centros educativos españoles una propuesta más completa, especializada y adaptada a sus necesidades. El acuerdo incorpora un método de inglés para toda la etapa de Educación Primaria y una selección de lecturas graduadas.

La colaboración, según informa la editorial, combina el conocimiento de SM del sistema educativo español con la experiencia internacional de sus nuevos socios, puesto que Grupo Difusión, integrado en el grupo educativo europeo Klett, cuenta con más de 35 años de trayectoria en la enseñanza de idiomas y presencia en 137 países. Por su parte, Helbling English lleva dos décadas desarrollando materiales para el aprendizaje del inglés basados en la investigación pedagógica y acompañados de recursos digitales.

Uno de los principales ejes del acuerdo es la incorporación de Fun Marbles, un método de inglés para los seis cursos de Educación Primaria que apuesta por un aprendizaje comunicativo y motivador a través de historias, vídeos, actividades y situaciones cercanas al alumnado.

El método contará con una edición adaptada y una versión específica para Andalucía, e incluirá libros del alumnado, cuadernos de actividades, materiales para el profesorado y recursos digitales.

La alianza permitirá también incorporar una selección de Helbling Readers, una colección de lecturas graduadas que reúne historias originales y clásicos adaptados a diferentes edades y niveles de inglés. Estos materiales buscan favorecer la comprensión lectora, ampliar el vocabulario y reforzar el fomento de la lectura.

Con estas dos líneas editoriales, SM amplía las posibilidades de acompañamiento a los colegios, tanto en la enseñanza curricular del inglés como en el desarrollo de la competencia lectora.

El acuerdo refuerza la capacidad de SM para ofrecer una propuesta educativa más completa y responder a las necesidades de los centros escolares. La nueva oferta tendrá uno de sus primeros hitos de presentación el próximo 5 de noviembre en Sevilla, durante la I Jornada de Idiomas de Escuelas Católicas de Andalucía, donde SM dará a conocer la propuesta a los profesionales de la educación.

Con esta alianza, SM continúa apostando por la innovación, la especialización y la colaboración para seguir creciendo y contribuir a una enseñanza del inglés de calidad.