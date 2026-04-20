Un total de 30 editoriales e instituciones españolas estarán presentes en la 38ª Feria del Libro de Bogotá (Colombia)

Archivo - Una persona observa un libro durante la 84ª Feria del Libro de Madrid, en el parque del Retiro, a 31 de mayo de 2025, en Madrid (España). Esta edición de la Feria del Libro está dedicada a la ciudad de Nueva York y se prolongará hasta el 15 de j - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 editoriales e instituciones españolas estarán presentes en la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), dentro de la caseta de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

La cita, que tendrá lugar del 21 de abril al 4 de mayo en el recinto colombiano Corferias, y la India el País Invitado de Honor. Así, la inauguración oficial será el viernes 21 de abril.

"La presencia de España en Bogotá se apoya en la importancia del mercado colombiano para el comercio exterior del sector español. En 2024, la exportación de editores a Colombia ascendió a 8,69 millones de euros, con 1,34 millones de ejemplares vendidos", explica en un comunicado la FGEE.

Por materias, los libros de Religión concentraron el mayor peso con 2,16 millones de euros -representando el 24,83%-, le sigue la literatura infantil y juvenil con 1,31 millones de euros -un 15,12%-, y muy cerca otras áreas como la científico-técnicos -12,91%- y las ciencias sociales -11,23%-.