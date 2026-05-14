Urtasun preside la Comisión del Centenario de la Generación del 27: "Oportunidad para reafirmar el poder de la memoria"

Esta Comisión Nacional tiene el cometido de impulsar y coordinar los actos que se realicen en torno a la celebración de la Generación del 27 en todo el territorio español y a nivel internacional. - MINISTERIO DE CULTURA

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presidido este jueves la sesión constitutiva de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27, en la que también ha participado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ostentan las vicepresidencias de este comité.

"Esta Comisión Nacional para la Conmemoración de la Generación del 27 aspira a ser la gran casa del 27, el corazón y motor, vibrando al unísono de una celebración que tiene, como principales tareas, asentar la relevancia de aquella generación en el relato de nuestra historia cultural y seguir proyectando en el futuro su legado y trascendencia", ha afirmado Urtasun.

El ministro de Cultura ha asegurado que esta celebración es una oportunidad para unirse en torno a algo más grande: la cultura y la educación, la filosofía y las humanidades, las artes, la poesía, la música y la ciencia. "El centenario de la Generación del 27 es una oportunidad para reafirmar el poder de la memoria y una responsabilidad colectiva importantísima: para con el futuro de nuestra cultura, de nuestra sociedad y, por tanto, de nuestra democracia", ha agregado.

TORRES: "DEUDA HISTÓRICA" CON LA GENERACIÓN DEL 27

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres ha manifestado que a través de esta conmemoración se honra "una de las páginas más brillantes de la cultura española contemporánea" y responde "a una deuda histórica con este grupo de creadores y creadoras".

"La historia de la Generación del 27 es, además, la historia de una España, la de la Segunda República, comprometida con la educación, con la cultura pública y con los valores democráticos. Y es, igualmente, la historia de una fractura violenta causada por el Golpe, la Guerra, el exilio y la represión. Por ello, recordar su aportación es también reivindicar el valor de la cultura frente al olvido, frente a la barbarie y en favor de la democracia", ha detallado.

ALBARES: "SU MIRADA INNOVADORA ES FUENTE DE INSPIRACIÓN"

En el caso del ministro Albares, el titular de Asuntos Exteriores ha señalado que "es justo y necesario" rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres -poetas, escritores, artistas- que, en un momento "histórico crucial y extraordinariamente complejo", supieron proyectar desde España al mundo una de las vanguardias más brillantes del siglo XX. "Su mirada innovadora sigue siendo hoy una fuente de inspiración, de la que podemos extraer valiosos aprendizajes tanto en España como internacionalmente", ha manifestado.

Esta Comisión Nacional es la encargada de impulsar y coordinar las actividades que se organicen en torno a este centenario, a través de la colaboración entre las administraciones y entidades públicas y privadas involucradas. En esta sesión constitutiva se han abordado, entre otras cuestiones, las líneas y temas estratégicos de la conmemoración, así como la hoja de ruta que pautará la labor de la Comisión y de sus miembros.

Además, se han presentado tanto la imagen oficial de la conmemoración, como la web del Centenario, en la que se recogerán todas las actividades, noticias e información de esta conmemoración. Pleno de la Comisión Nacional está formado por 62 miembros, e integra a los cuatro comisarios designados por el Ministerio de Cultura para la coordinación de sus actividades en el marco de la conmemoración.

PROGRAMACIÓN 'CAMINO AL 27'

Durante la reunión de la Comisión Nacional, el Ministerio de Cultura ha repasado las actividades que ya ha ido realizando en los últimos meses, y ha avanzado aquellas que tiene previstas próximamente y que arrancan este mes de junio.

La Feria del Libro de Madrid acogerá un encuentro que abordará la vigencia y proyección contemporánea de la Generación del 27. En el encuentro, que se celebrará el 2 de junio, participarán Ana Merino, Julia Barella, Rubén Buren y Raquel Lanseros, y concluirá con un recital poético a cargo de Pablo Benavente.

Asimismo, el Festival LEA, que se celebra en junio en Atenas, también acogerá actividades en torno a la Generación del 27 y en particular sobre las mujeres de esta generación, cuya obra ha sido recogida en la antología 'Peces en la tierra', traducida al griego. En el marco de este festival se celebrará una velada poética y musical en la que participarán Pepa Merlo, Miriam Reyes, María José Gálvez, Konstantinos Paleologos e Ifigenia Doumi. Durante el festival, el equipo de traducción de la antología 'Peces en la tierra' ofrecerá un taller de traducción en el que se trabajará sobre textos de las autoras del 27.

En el mes de julio, el Middlebury College (Vermont, Estados Unidos), espacio clave en el exilio del 27, acogerá el curso "El lugar del exilio: la Generación del 27 y Middlebury College", organizado por la catedrática Carmen de la Guardia, junto al profesor Jacobo Sefamí. En el ámbito audiovisual, se está trabajando en la creación de la serie divulgativa '12 miradas poéticas a la Generación del 27', que propondrá un diálogo entre los autores del 27 y artistas contemporáneos de diferentes disciplinas, con el objetivo de poner en valor la vigencia del legado del 27 como espacio de referencia cultural abierto, dinámico y en permanente actualización.

Por su parte, la Biblioteca Nacional de España ya está trabajando en la organización de cinco exposiciones, bajo el comisariado de Raquel Lanseros, Juan Manuel Bonet, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Aganzo y Remedios Sánchez García. La primera de ellas será 'El 27: una modernidad radical' y aborda el proyecto artístico, estético y vanguardista de los artistas de esta generación. La segunda, bajo el título 'La universalidad del 27: exilio exterior e interior', tratará el impacto de la Guerra Civil y el impacto en las vidas y trayectorias de los autores, tanto de los exiliados como la de que aquellos que permanecieron en España.

La tercera muestra, 'Las sinsombrero: el otro 27', se centrará particularmente en las mujeres que formaron parte de esta generación. La cuarta exposición, 'El 27 y los niños', pondrá el foco sobre las obras infantiles y juveniles de estos autores, para establecer un puente con el público actual más joven. Por último, 'El Público' expondrá el manuscrito homónimo de Federico García Lorca, una de las piezas clave de su "teatro imposible".

Todas estas actividades continúan la senda de la programación que, bajo el título 'Camino al 27', arrancó en 2025 con diversas acciones, entre las que destacan una programación especial sobre la Generación del 27 en las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Nueva York y la Feria del Libro de Nueva Delhi.