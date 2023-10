Uruguay subastará siete relatos "inéditos" del manuscrito 'Historias de Cronopios y de fama' de Julio Cortázar

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El manuscrito original mecanografiado de 'Historias de Cronopios y de fama' de Julio Cortázar, que incluye siete relatos "inéditos" del escritor, será subastado en Montevideo (Uruguay) el próximo 12 de octubre por un precio de salida de 12.000 dólares (cerca de 11.400 euros).

Así lo anuncia en su página web la casa de subastas Zorrilla que, de manera conjunta con la casa de subastas de Hilario (Argentina), destaca que se trata de un hallazgo de "trascendencia" en el universo de las letras.

El manuscrito original, que tiene un valor estimado de entre 15.600 y 21.000 dólares, contiene 46 relatos breves y 35 de ellos fueron publicados casi sin variantes en la primera edición de Historias de cronopios y famas (Buenos Aires, Ed. Minotauro, 1962). Otros cuatro salieron a la luz en distintas publicaciones posteriores.

Sin embargo, los siete restantes, de acuerdo a los estudios realizados, según precisa Zorrilla subastas, permanecen "inéditos". "El original, en muy buen estado, se entrega conservado en una caja hecha 'ad hoc' con materiales de conservación patrimonial", señalan.

Estos relatos inéditos están firmados bajo los títulos de 'Inventario', 'Carta de un fama a otro fama', 'Mariposas automáticas', 'Los viajes y los sueños', 'Diminuto unicornio', 'Rabia de espejo' y 'Rey del mar'.

La casa de subastas señala que el manuscrito fue encontrado en el fondo de un cajón de libros no catalogados, pertenecientes a la biblioteca de una familia.

Con el fin de autentificar la obra, las casas de subastas consultaron a dos expertos en Cortázar: el escritor uruguayo Aldo Mazzucchelli, doctor en Letras por la Universidad de Stanford, y al librero anticuario argentino Lucio Aquilanti, coautor de 'Todo Cortázar. Bio-bibliografía' (2014).

"Puedo afirmar sin lugar a dudas, que se trata de un original del autor, mecanuscrito, de extraordinaria trascendencia", afirmó Aquilanti, destacando el uso de la misma máquina de escribir, una Royal, con la que Cortázar produciría más tarde otros textos.

Por su parte, Mazzucchelli aseguraba que "no hay ninguna razón sólida para pensar que estas páginas no sean auténticas". "Desde el punto de vista literario, teniendo en cuenta sobre todo la época y el contexto de composición, el estilo, el idiolecto del autor y los temas, no hay ninguna razón sólida para pensar que estas páginas no sean auténticas", apuntó.