El venezolano Rafael Cadenas, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: "El totalitarismo ha sobrevivido"

El escritor Rafael Cadenas (Venezuela 1930), galardonado con el XXVII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, ha presentado, este lunes 22 de octubre en Madrid, con motivo del reconocimiento, 'No es mi rostro', una antología que recoge su obra poética desde 1946 hasta la actualidad. Se trata del primer poeta venezolano que recibe este reconocimiento.

"El totalitarismo ha sobrevivido y ha vuelto, y no hay que descuidarse", ha reflexionado el autor para añadir que "hay que defender la democracia" puesto que, a su juicio, está siendo "amenazada" en "muchos países".

Para él, la democracia "trasciende de lo político" llegando incluso a ser "algo espiritual". "En Venezuela llegó a haber práctica democrática, fueron 40 años luminosos que también tuvieron corrupción, pero fueron los mejores años. Sin embargo, no hubo educación democrática, y por eso no duró", ha relatado para añadir que "demócrata no es solo el que vota, si no el que lo es en todas partes".

En este contexto, ha lamentado la actual situación en Venezuela, con una inflación que "ha empobrecido a todo el mundo" y ha destacado "las innumerables protestas" que se están llevando a cabo que, sin embargo, "no son políticas", si no que "tienen que ver con la supervivencia".

Asimismo, ha mencionado que el periodismo de "oposición" no tiene "casi cabida" debido a que "los dólares del papel dependen del estado", algo que ha resultado en la "desaparición de muchos periodistas". "Los medios de comunicación los tiene el actual Estado", ha señalado.

Por todo ello, ha adelantado que en su discurso de recibimiento del galardón, que tendrá lugar este martes 23 de octubre en la Universidad de Salamanca, de mano de la Reina doña Sofía, ahondará sobre lo importante que es en estos tiempos "la amistad entre Venezuela y España".

En este punto, ha lamentado también que la universidad de Caracas -que cumple 300 años- está "por los suelos" debido a la situación que actualmente se vive en Venezuela, y ha denunciado que "los profesores tienen sueldos que no les permiten vivir", algo que le ocurre a él mismo.

"Este es el premio más importante que he recibido. Es un premio que para mí tiene importancia en todos los sentidos por que viene de España, un país al que quiero mucho y del que estoy muy vinculado", ha expresado. "La poesía es inseparable de la lengua. Cuando los estudiantes aprenden a valorar la lengua y a diferenciar una expresión bella de una vulgar es cuando ya se tiene el camino abierto", ha añadido.

POESÍA CON EL HABLA CORRIENTE

En cuanto a 'No es mi rostro', una selección de poemas de Cadenas editada por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca -en su 800 aniversario-, ha sido realizada por el propio autor y por Juan Pablo Gómez Cova, y prologada por la catedrática Carmen Ruiz Barrionuevo.

Cadenas ha precisado que a lo largo de los años "su obra ha ido cambiando" y ha matizado que escribió 'Los cuadernos del destierro' y 'Una isla' en los cuatros años que estuvo exiliado en La Trinidad. "Pude regresar por una amnistía que otorgó el dictador de turno, Marcos Pérez Jiménez", ha relatado para añadir que después de escribir esos dos libros su estilo cambió para acercarse "al habla corriente" un lenguaje en la actualidad sigue manteniendo en sus poemas.

Su obra siempre ha tenido cierta vinculación con "el misticismo occidental y oriental", corrientes que tienen en común que para ellos "lo único que existe el presente" dándole "un gran valor a la vida" pero sin olvidar "el pasado y el futuro".

"El pensamiento generalmente es pasado, hay una poesía del presente, que es la que yo trato de escribir, sin excluir lo que ha pasado, puesto que eso sería mutilarse. En mis libros hay pasado, presente y poco futuro, porque el futuro casi siempre es fantasía, hacemos proyectos peor no tenemos el control sobre él", ha expresado.