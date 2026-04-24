Vicente Clavero presenta el próximo miércoles su nuevo libro, 'España, 1931. La legitimidad de la República'

Vicente Clavero presenta el próximo 29 de abril su nuevo libro, 'España, 1931. La legitimidad de la República' - EDITORIAL TREA

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista Vicente Clavero presentará el próximo 29 de abril en librería La Central del Museo Reina Sofía su nuevo libro, 'España, 1931. La legitimidad de la República' (Trea).

Se trata de un ensayo en el que Clavero que aborda el debate de si la Segunda República "nació o no con legitimidad democrática". Lo hace a través de una investigación en fuentes documentales, hemerográficas y testimoniales, en la que reconstruye el proceso político que condujo a la proclamación de la República el 14 de abril de 1931.

Así, la obra analiza el alcance de las elecciones municipales celebradas dos días antes, pero lo hace "lejos de plantear un relato ideológico o simplificador", según han explicado desde la editorial, que aseguran que Clavero pone el foco en el contexto histórico, jurídico y político.

Uno de los ejes centrales del libro es el análisis del carácter político de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Aunque formalmente se trataba de unos comicios locales, Clavero apunta a que, tanto para los partidos como para la prensa y la opinión pública, aquella convocatoria funcionó en la práctica "como un auténtico plebiscito sobre la continuidad de la Monarquía de Alfonso XIII".

El ensayo aborda los datos disponibles sobre los resultados electorales -"nunca proclamados oficialmente de forma definitiva", explica Trea- y desgrana por qué la victoria republicana en las grandes ciudades y capitales de provincia tuvo "un peso político decisivo".

'España, 1931. La legitimidad de la República' es el resultado de años de investigación y se apoya en una bibliografía que incluye desde estudios clásicos hasta aportaciones historiográficas recientes.

La obra se inscribe en la línea de trabajos previos de Clavero sobre la Segunda República, ya que el autor es también responsable de '14 de abril. Crónica del día en que España amaneció republicana' y de 'El desahucio de la monarquía. La prensa ante la llegada de la Segunda República'.

Por eso, con este nuevo título, Clavero completa una trilogía dedicada a "esclarecer", desde distintos ángulos, el proceso que condujo al fin de la Monarquía de la Restauración.