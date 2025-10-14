Xabier Olarra, Premio Nacional a la Obra de un Traductor por llevar al euskera las obras de Hemingway, Faulkner o Capote

Marian Ochoa, Premio Nacional a la Mejor Traducción por 'Theodoros', de Mircea Cartarescu

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Xabier Olarra ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor 2025 por traducir al euskera las obras de autores como Ernest Hemingway, William Faulkner o Truman Capote, entre otros. Asimismo, el jurado ha otorgado el Nacional a la Mejor Traducción a Marian Ochoa por 'Theodoros', de Mircea Cartarescu. Cada uno de los premios está dotado con 30.000 euros.

El jurado, que se ha reunido este martes, ha reconocido a Olarra por "su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social".

Asimismo, ha destacado que Olarra "es uno de los traductores más sobresaliente, relevante, prolífico e interdisciplinar de la historia de la lengua vasca. Pionero y principal introductor de la novela negra en euskera, Olarra se ha movido con una gran fluidez por un amplio espectro de géneros, épocas, registros y lenguas. Una extensa y brillante trayectoria de más de cuatro décadas en la que destacan tanto en la calidad como en la complejidad de las obras traducidas".

Los miembros del jurado también han propuesto la traducción de Ochoa de 'Theodoros' por "la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total".

Además, han señalado que en 'Theodoros', "autor y traductora construyen un mundo y un lenguaje propios, con párrafos a punto de desbordarse, pero siempre afianzados en un uso siempre mesurado de la musicalidad y de la prosa poética. La obra, primera traducción del rumano en conseguir este galardón, presenta una rica galería de personajes con una voz particular e intransferible. La evolución de su protagonista, Tudor-Theodoros-Tewodros, va tiñendo lingüísticamente una novela proteica y libérrima que, gracias al excelso trabajo de Marian Ochoa, devuelve el género a su máximo esplendor".

Olarra nació en Tolosa en 1953 y es traductor en euskera desde 1983. Ha ejercido de profesor de euskera y de literatura vasca en Bilbao y en Guipúzcoa. Se ha especializado, sobre todo, en novela negra, y en abril de 1989 creó la editorial Igela, en Navarra, junto con Joseba Urteaga y José Manuel González. Entre otros, ha traducido a autores como Robert Louis Stevenson, Jack London, J. Thompson, J. M. Cain, Oliver Sacks o S. Márai.

Por otro lado, Ochoa, que nació en Bilbao en 1964, es traductora del rumano al castellano y doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Deusto (Bilbao). Actualmente trabaja como profesora de Lengua y Literatura Española de Educación Secundaria. Ha traducido a los autores más representativos de la literatura clásica rumana, como Panait Istrati, Mihail Sebastian o Mircea Eliade. Además, ha traducido al castellano la obra completa de Mircea Cartarescu.