Bailarines de Ballet Nacional y CND denuncian 30 años de sueldo congelado: "Llevamos comida en la maleta por no gastar"

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bailarines del Ballet Nacional de España (BNE) y de la Compañía Nacional de Danza de España (CND) -entidades que dependen del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)- denuncian que llevan con los sueldos congelados 30 años y condiciones laborales "indignas".

"Actualmente tenemos que salir de gira y antes nos pagaban horas de viaje, ahora se decide no pagar horas de viaje. Salgo a trabajar para ganar un dinero, no para que -con mi dieta obsoleta- tengamos que llevar comida en la maleta para no gastar de mi dinero. Viajamos al extranjero y no nos pagan las horas de viaje. Lo que quiero es ganar un dinero", ha señalado en declaraciones a Europa Press una de las bailarinas que irá a la huega y paro convocados para el próximo 19 de diciembre.

Así, estos bailarines han explicado que lo que desean es "bailar" y hacer su trabajo, no convertirse en "ensayadores" y han pedido que si no hay presupuesto para girar con las compañías fuera de España, se programen funciones en Madrid.

La huelga y la concentración, que está programada a las puertas del Teatro de la Zarzuela, serán el próximo 19 de diciembre y las respaldan los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF. La concentración durará dos horas, de 19.00 horas a 21.00 horas, el horario en el que está previsto el estreno del espectáculo 'NumEros' de la CND.

Los bailarines de la CND y del BNE han defendido que sus salarios base no han sido ni "revisados ni actualizados" desde 1995 y aseguran que sus ingresos mensuales actuales -"significativamente bajos, mileuristas"- están "muy por debajo" de los sueldos en otras compañías europeas e instituciones del INAEM.

Denuncian que muchos de los bailarines tienen que tener otros trabajos para llegar a fin de mes y han reiterado que desean unas condiciones "dignas" que muestren la excelencia de las instituciones en el sueldo.

"Al final son compañías nacionales que representan a España alrededor del mundo con una excelencia. Los trabajadores no tienen esa excelencia en sus sueldos simplemente para vivir bien y no tener que tener otros trabajos. Porque la mayoría -antes no era así- tenemos otros trabajos para poder llegar a fin de mes", han explicado los trabajadores.

Concretamente, los bailarines acusan diferencias salariales "notables" en comparación con la Orquesta Nacional, Coro de la Zarzuela o el Coro Nacional. Además, precisan que las horas extra, una vez realizadas las 60 horas, se dejan de abonar, y se compensan con días libres que, debido a las especificaciones de su carrera y la "exigencia" física, "rara vez" pueden disfrutar.

"Esto genera un esfuerzo adicional que pone en riesgo nuestra salud y afecta negativamente al rendimiento de quienes formamos parte de la Compañía", añaden en un comunicado en el que también señalan que las giras con jornadas de hasta 9 horas y una disponibilidad horaria de las 24 horas "no se remuneran adecuadamente", a pesar del "esfuerzo y dedicación que conllevan".

La huelga y concentración actuales serán las primeras de otras y avisan de que se le comunicará al INAEM el tiempo, forma, fecha y horas de los siguientes paros. Entre los objetivos que plantean ahora, a corto plazo, está la actualización inmediata de los complementos retributivos para salir de la "situación urgente de precariedad".

Pero a medio plazo y a largo plazo piden una revisión "profunda y realista" de sus salarios y dietas, además de exigir transparencia y soluciones "urgentes", que garanticen unas condiciones laborales dignas.

Fuentes de CSIF han explicado a Europa Press que este jueves los sindicatos tenían programada una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se ha reprogramado para miércoles 17 de diciembre, dos días antes de la huelga. Fuentes de Cultura han confirmado a Europa Press que se trata de la reunión que el Ministerio celebra semestralmente con representantes sindicales de todas las instituciones.

Aun así, explican que son "conscientes" de la problemática con los trabajadores de la CND y del BNE y prevén que se trate el tema en esta reunión, que no es específica para tratar esta huelga.

"Es una situación en la que lo que se reivindica es poco. Es gente que tiene una vida profesional corta, como si fueran deportistas de elite, a los 35 ya no pueden bailar y en otros países tienen solución fácil pero en España estamos parcheando", han explicado fuentes del CSIF a Europa Press para después recordar que esta situación se remonta a 2014 cuando "reventó" el malestar y que hasta ahora se mantiene sin mejorar.

Por su parte, los bailarines del Ballet Nacional han explicado que a principios de año se reunieron con el INAEM y sindicatos y entonces se les explicó que iban a "trabajar en ello" pero que no han tenido más noticias.

"Llevamos casi todo el año trabajando en las mismas condiciones y saliendo de gira en esas condiciones y llega un momento que es agotador", han zanjado los bailarines.