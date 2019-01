Los 23 discos internacionales más esperados de 2019

Actualizado 12/01/2019 11:52:39 CET

Acabamos de estrenar este flamante 2019 aún por explorar y cuyas páginas están prácticamente en blanco, pero ya sabemos que, al menos en lo que se refiere a lanzamientos discográficos, la cosa va a estar más que movidita.

Con rock, con pop, con de todo un poco, pero con muchos grandes nombres. Repasamos a continuación algunos de los discos internacionales más esperados de 2019 (dejamos de lado premeditadamente los españoles, pues eso lo trataremos en una siguiente entrega). Veamos.

MADONNA

Se esperaba para 2018, pero la Reina del Pop decidió esperar. "Estoy terminando mi álbum, que se publicará el próximo año", desveló en octubre, poco después de asegurar que en sus nuevas canciones se nota la influencia de su traslado de residencia a Portugal. Cuatro años después de su última entrega, por ahora sigue sin fecha.

BRUCE SPRINGSTEEN

El mánager del rockero de New Jersey ha asegurado recientemente que tienen planes para 2019 que aún hay que concretar. Bruce acaba de terminar su espectáculo en Broadway y recientemente ha declarado a The Times que es hora de volver a su "trabajo diario". No edita disco con material inédito desde 2014.

LANA DEL REY

La prolífica Lana Del Rey pasó el año 2018 presentando en vivo su disco de 2017, Lust for Life, pero ya tiene listo su siguiente entrega, que se titulará Norman Fucking Rockwell. Será su sexto álbum de estudio y ya ha avanzado temas como Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it.

GUNS N ROSES

Tras la lucrativa gira de reunión que ha mantenido a Axl, Slash, Duff y compañía en la carretera durante los últimos tres años, es momento de rematar la faena con un nuevo álbum. Será el primero con estos tres miembros originales en 26 años y, a tenor de las declaraciones de los implicados, debería llegar en algún momento de este 2019, aunque por ahora el secretismo es total.

RIHANNA

A la pregunta que un seguidor realizó en diciembre en su cuenta de Instagram, la cantante de Barbados respondió al comentario con un escueto: "2019", por lo que confirma las sospechas de que está trabajando en nuevas canciones.

THE CURE

Once años después, Robert Smith está decidido a conseguirlo. "Me he comprometido a ir al estudio y crear canciones para la banda, algo que no he hecho durante diez años", admitió en junio. Teniendo en cuenta que este verano encabezarán multitud de festivales -como el Mad Cool-, el músico británico tendría que tener ya avanzado el material.

PEARL JAM

Aunque Pearl Jam lanzaron en marzo de 2018 el single Can't deny me como anticipo de su próximo álbum, la espera aún será larga para sus fans. "Nos lleva tres o cuatro meses hacer una versión para vinilo de cualquier disco. Lo más seguro probablemente sea decir 2019", apuntó en mayo el bajista Jeff Ament.

THE STROKES

El mero hecho de que The Strokes salgan de gira -pasarán por Bilbao BBK Live y Doctor Music Festival- ya hace pensar que tienen algo entre manos. No han dicho nada al respecto, pero han pasado seis años desde su último disco y tres desde aquel EP de 2016 que supo a poquísimo.

BACKSTREET BOYS

El 25 de enero llegará DNA, el décimo álbum de estudio del quinteto estadounidense, seis años después del anterior. Incluye canciones escritas por Lauv (Charlie XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) y Mike Sabbath (J Balvin).

JAMES BLAKE

El músico británico lanzará el 18 de enero Assume form, su nuevo LP tres años después de su hasta ahora última entrega. En este inminente trabajo podremos encontrar colaboraciones de artistas tan diversos como Andre 3000, Travis Scott, Moses Sumney, Metro Boomin y Rosalía.

AVRIL LAVIGNE

Head Above Water verá la luz el 15 de febrero. "Siento que realmente me he abierto en este disco más que nunca antes. Cada canción cuenta una historia que, con suerte, inspirará a otros a creer en sí mismos y defender lo que saben que es correcto y lo que realmente merecen", apunta Lavigne sobre su sexto álbum, que llega después de seis años una vez superados sus problemas de salud por la enfermedad de Lyme que padece.

DIDO

La artista inglesa Dido publicará su quinto álbum, Still on my mind, el próximo 8 de marzo. Después se embarcará en su primera gira mundial en quince años para presentar canciones como Hurricanes, el primer anticipo de su regreso tras seis años de silencio.

RAMMSTEIN

"Con Rammstein todo tarda una eternidad porque somos seis personas, además de un ingeniero y un productor, y todos tenemos opiniones sobre el trabajo. Está yendo muy despacio, se consume mucho tiempo y a veces es frustrante", dijo en diciembre el guitarrista Richard Z. Kruspe sobre su primer álbum en toda una década. Lo que es seguro es que la banda alemana estará el 1 de junio actuando en Barcelona.

TOOL

Tool están siendo aún más remolones que Rammstein, pues en su caso ya van trece años sin disco. 2019 será al fin el de su regreso, tal y como ha avanzado el vocalista Maynard James Keenan en repetidas ocasiones. En verano se dejarán caer por Download Festival Madrid.

SLIPKNOT

No hay fechas oficiales, pero 2019 será un gran año para los fans de Slipknot, pues la banda metalera pasará por España para actuar en Download Festival Madrid y Resurrection Fest presentando nuevo disco. Por ahora tenemos el portentoso avance All out life.

DEFTONES

En diciembre, el grupo norteamericano publicó una imagen en Instagram acompañada de los hashtags #2019 #newmusic. Así que ahora les toca cumplir lo prometido y dar así continuidad a su último álbum, editado en 2016.

FOALS

El propio grupo ha confirmado a un fan en Twitter que este año lanzarán dos álbumes, aparentemente titulados Everything Not Saved Will Be Lost Part I y Everything Not Saved Will Be Lost Part II. Por ahora solo tenemos 30 segundos de rácano avance, pero sabemos que el grupo nos visitará para tocar en Low Festival y Cruilla Barcelona.

Everything Not Saved Will Be Lost

Part 1

Part 2

2019 pic.twitter.com/5Twuk8tSDP — FOALS (@foals) 9 de enero de 2019

THE CHEMICAL BROTHERS

Cuatro años después, el dúo integrado por Ed Simons y Tom Rowlands volverá con su noveno disco de estudio, No Geography, que verá la luz en primavera. Después, en verano, se dejarán caer por aquí para hacernos bailar en Doctor Music Festival y Mad Cool.

VAMPIRE WEEKEND

La banda de Ezra Koenig, Chris Tomson y Chris Baio anunciaba hace pocas fechas el sucesor de Modern Vampires Of The City (2013), que llegará durante 2019, un año en el que también visitarán España para presentar sus nuevos temas en el Mad Cool madrileño.

WEEZER

Otros que regresarán en 2019 son Weezer, banda que además será uno de los platos fuertos del Bilbao BBK Live. Se desconce por ahora la fecha de lanzamiento de su duodécimo disco, si bien ya tenemos dos adelantos titulados Zombie Bastards y Can't knock the hustle.

TAME IMPALA

Tampoco hay fecha para el regreso discográfico de Tame Impala, que nos visitarán para tocar en el Primavera Sound de Barcelona. Lo que lancen los de Kevin Parker será su cuarto disco y llegará cuatro años después de su hasta ahora última obra.

SELENA GOMEZ

Aunque en este tiempo fue lanzando singles, el último disco de Selena Gomez data ya de 2015. Se rumoreó que uno nuevo podría ver la luz a finales de 2018, pero no ha sido así y se espera que en 2019. Sus problemas de salud han demorado su tercer álbum, pero la estadounidense aún tiene mucho por cantar.

RYAN ADAMS

Ni uno, ni dos, sino tres. Esos serán los discos de Ryan Adams que tendremos durante 2019, tal y como él mismo ha anunciado estos días a través de las redes sociales. Prolífico como pocos, ya era raro que no publicara nada desde 2017, así que ahora sus seguidores van a ver colmadas con creces sus expectativas.