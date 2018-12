Download Festival Madrid 2019 anuncia cartel por días

Actualizado 13/12/2018 16:56:26 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Download Festival Madrid, que celebrará su tercera edición del 28 al 30 de junio en La Caja Mágica, desvela este jueves su cartel por días y saca a la venta sus entradas de día, que pueden ya adquirirse en los puntos habituales.

Así las cosas, el viernes 28 de junio actuarán Scorpions, Sabaton, Taking Back Sunday, Turnstile y Brutus, mientras que el sábado 29 lo harán Slipknot, Amon Amarth, Stone Temple Pilots y Kontrust. El domingo 30, turno para Tool, Sum 41, Architects, The Interrupters, State Champs, As it is, Fever 333 y Boston Manor.

Las entradas de día, que tienen un precio de 75 euros (+ gastos), están ya a la venta en www.downloadfestival.es, www.livenation.es y www.ticketmaster.es.

También están disponibles los tickets VIP de día, que tienen un coste de 165 euros (+ gastos) e incluyen acceso prioritario, la posibilidad de acceder al front stage del escenario 1 y precios reducidos en la barra de la zona VIP.

Además, quien no quiera perder detalle de Download Festival Madrid 2019 todavía está a tiempo de adquirir un abono (abono VIP 400 euros + gastos y abono normal 145 euros + gastos).

Aparte de seguir moldeando su cartel, a lo largo de las próximas semanas se conocerán también las novedades que se incorporarán al recinto, "con el fin de seguir mejorando la experiencia y comodidad de los fans", según el comunicado remitido a Europa Press.

Dicho comunicado recalca que Download Festival Madrid contará de nuevo con "60.000 metros cuadrados, cuatro escenarios, césped artificial y una cuidada zona de restauración". Información en www.downloadfestival.es