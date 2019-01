Arch Enemy y Gojira encabezan las nuevas confirmaciones del Resurrection Fest 2019

Actualizado 27/12/2018 12:08:20 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Resurrection Fest Estrella Galicia 2019 sigue anunciando nombres. La nueva tanda de confirmaciones de este jueves llega encabezada por Arch Enemy, Gojira -único concierto en España-, Berri Txarrak, Crisix y Millencolin.

También confirma el festival gallego a Archivo Adxunto, Back in Town, Cabeza de Caballo, Cathexia, Close to the Sky, Control de Plagas, Cordura, Dagla, Kitai, Neila y Perpetual Night.

Todos estos nombres se suman a otros ya anunciados como Slipknot, Slayer, Lamb of God, Parkway Drive, Within Temptation, Trivium, Testament, Cradle of Filth, Kvelertak, Cult of Luna o Converge, entre otros muchos.

Toda la información y los abonos están en www.resurrectionfest.es. El precio actual de 139 € + gastos se mantendrá hasta el próximo 13 de enero a las 23:59 o hasta fin de existencias. La cita, del 3 al 6 de julio en Viveiro (Lugo).