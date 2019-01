72 años del nacimiento de David Bowie: Su legado en sus mejores colaboraciones

Actualizado 08/01/2019 11:43:11 CET

MADRID, 8 Ene. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Adorado en vida y añorado en su inmortalidad, David Bowie dejó una profunda huella en la cultura popular de nuestro tiempo. En la música, claro, pero también en el cine y en el arte en general, pues tal era la versatilidad de este icono del siglo XX de alma renacentista.

Nacido el 8 de enero de 1947 y fallecido el 10 de enero de 2016, este martes cumpliría 72 años y, por eso, su legión de fans siempre aprovecha para recordarle en plena explosión creativa en cualquiera de los campos por los que transitó.

Aparte de desarrollar su propia carrera, también compartió sus ideas con muchos amigos y colegas, dejando para la posteridad algunos momentos memorables trabajando en equipo con Queen, Mick Jagger o Tina Turner. Pero no son los únicos, como comprobamos y disfrutamos a continuación para reivindicar la figura eterna del artista inglés.

QUEEN

Probablemente este sea el dueto más popular de David Bowie, quien en 1981 se alió con Queen para facturar este Under pressure que se convirtió en todo un duelo vocal con Freddie Mercury, otra leyenda de la música británica. La letra es de Bowie, mientras que la melodía vocal es obra de ambos, a partir de una improvisación de una base compuesta por el batería Roger Taylor. El tema fue todo un éxito.

MICK JAGGER

Grabada originalmente por Martha and The Vandellas en 1964, Dancing in the street es uno de los clásicos más famosos de la Motown. Tuvo varias versiones populares durante los años, si bien la de mayor repercusión fue la que Bowie y Mick Jagger de los Rolling Stones grabaron en 1985 para recaudar fondos para la campaña Live Aid contra la hambruna en África.

TINA TURNER

Escrito por David Bowie e Iggy Pop para el segundo disco solista de este último, aquel Lust for Life de 1977, el tema terminó regrabado por David en su disco Tonight de 1984, con la colaboración de Tina Turner. La pareja lo interpretó en directo en la gira Private dancer, que la diva terminó registrando en su doble álbum Live in Europe de 1988.

PLACEBO

Without you I'm nothing es un tema publicado por el grupo británico Placebo en 1999 en su segundo disco. La versión single incluye la colaboración adicional a la voz de David Bowie, a quien la banda de Brian Molko siempre ha admirado abiertamente.

NINE INCH NAILS

En 1995 David Bowie hizo una gira conjunta por Estados Unidos con los Nine Inch Nails de Trent Reznor. Era un momento de relativa baja popularidad de Bowie, mientras que los de Reznor disfrutaban de gran aceptación. En cualquier caso, esta gira fue todo un lujo para los asistentes, que incluso pudieron disfrutar de duetos como este Hurt aplastante y con una asfixiante intensidad.

BING CROSBY

¿Y qué pintaba David Bowie en 1977 en el especial navideño de Bing Crosby? Más bien poca cosa y por eso este dueto es recordado por los fans como un momento bastante surrealista. La cuestión es que ambos terminan cantando Little drummer boy, con el añadido final de Peace on Earth, un tema compuesto por el propio Bowie con ayuda de Ian Fraser, Larry Grossman y Alan Kohan. Un momento un tanto desconcertante, sí, que la discográfica RCA editó como single en 1982.

LENNY KRAVITZ

The Buddha of Suburbia es el tema principal de la serie de la BBC del mismo título, compuesto por David Bowie en 1993. Fue regrabado con Lenny Kravitz a la guitarra para el disco de la banda sonora editado a finales de aquel mismo año, alcanzando el single el puesto 35 en las listas británicas.

PET SHOP BOYS

Hallo Spaceboy es una canción del disco Outside que Bowie publicó en 1995, compuesta con Brian Eno. Pet Shop Boys le dieron una vuelta de tuerca en los remixes posteriores, dando un ambiente más discotequero y añadiendo algunas líneas cantadas por el vocalista Neil Tennant.

LOU REED

Lou Reed editó en 2003 el disco conceptual The Raven, en el que musica textos de Edgar Allan Poe con aportaciones de invitados como su esposa Laurie Anderson, Antony Hegarty, Steve Buscemi, Willem Dafoe y David Bowie en este Hop frog.

DAVID GILMOUR

La última actuación de David Bowie fue en noviembre de 2006 en un recital benéfico en Nueva York. Medio año antes fue invitado por el Pink Floyd David Gilmour para cantar un par de temas con él en el Royal Albert Hall de Londres. Disfrutemos de la pareja de titanes interpretando el clásico Comfortably Numb.