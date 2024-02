Aitana debutará en Rock in Rio Lisboa el último día del festival con su gira 'Alpha'

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Rock in Rio Lisboa ha confirmado el debut de la cantante Aitana el último día de conciertos, el 23 de junio, con su espectáculo de la gira 'Alpha'.

Así, la artista, que tiene previsto un concierto en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu el 28 de diciembre para el que ya no quedan entradas, coincidirá con Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo, Luísa Sonza y Pedro Sampaio la última jornada del festival, que esta edición celebra su 20 aniversario.

En un comunicado, la vicepresidenta ejecutiva de Rock in Rio, Roberta Medina, ha afirmado que el concierto de Aitana está pensado para "los jóvenes" y ha bromeado diciendo que dejasen "a sus padres en casa".

"¡El día 23 es el turno de los jóvenes de dejar a sus padres en casa (lol)! Aitana cumple perfectamente con la propuesta y la energía que soñamos tener en la ciudad del rock en este día: ¡alegría, fuerza juvenil, canto y baile de principio a fin! Este será el último día de la edición espacial del 20º aniversario del festival y el primero de los próximos 20 años!", ha añadido Medina en el comunicado.

Las entradas para la 10ª edición de Rock in Rio Lisboa --que tendrá lugar los días 15, 16, 22 y 23 de junio de 2024 en la nueva 'Cidade do Rock', en el Parque Tejo Lisboa-- se pueden comprar en España en 'Rock in Rio Lisboa Official Website', Dice, Ticketmaster Spain, See Tickets y MasQueTicket.