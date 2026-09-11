Aitana regresa con su 'Cuarto azul' a Madrid: "Este día ha sido increíble"

La cantante Aitana durante una actuación en el Movistar Arena, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este es el primero de los cuatro conciertos que la artista española ofrece en el Movistar Arena para presentar su disco ‘Cuarto Azul’. - Eduardo Parra / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aitana ha regresado este viernes con su 'Cuarto azul' al Movistar Arena de Madrid que la ha recibido con un llamativo espectáculo de luces, con predominio de tonos azules y blancos, y un público entregado que ha ovacionado a la artista.

La cantante ha aparecido en el escenario puntual, a las 21.00 horas, tumbada en una cama desde la que ha interpretado '6 de febrero'.

El Movistar Arena, abarrotado principalmente de un público juvenil, ha vibrado con la energía y el ritmo de la artista catalana.

Uno de los momentos de la noche ha llegado a los 10 minutos del comienzo del espectáculo, cuando Jay Wheeler ha irrumpido en el escenario para cantar junto a Aitana 'Duele un montón despedirme de ti'.

"Soy muy fan tuyo. Me encanta la voz que tienes. Esta canción es de mis favoritas del disco", ha asegurado la cantante sobre el artista puertoriqueño , que, por su parte, ha destacado que ama Madrid: "Nos vemos en diciembre".

Pasado el ecuador del espectáculo, Aitana ha interpretado 'Las babys' acompañada de decenas de niños y niñas que han subido al escenario para bailar con la catalana.

"En Barcelona está mi familia pero aquí en Madrid también tengo a la familia que puedo escoger, a mis amigas, a mi novio. Este día ha sido increíble, habéis sido increíbles", ha manifestado Aitana en el último tramo del concierto.

"Superestella, Superestrella, Superestrella", ha empezado a cantar el público al unísono, seguros de que el próximo tema de la catalana era el hit que más ha sonado durante el Mundial de Fútbol conseguido por España y con el que ha cerrado el espectáculo de este viernes en Madrid.

Aunque este álbum --el cuarto de su discografía-- ya lo presentó en la ciudad en agosto de 2025 en su gira de estadios, ha alargado los conciertos con este trabajo, que ha dejado grandes himnos como 'Superestrella'.

Esta segunda etapa comenzó el pasado mayo en Roquetas de Mar (Almería) y llevará a la cantante de Sant Climent de Llobregat a Colombia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido o Francia. Madrid es la penúltima parada española, los próximos 18 y 19 de septiembre Aitana irá a Bilbao.

El de esta noche ha sido el primero de cuatro conicertos en Madrid y ha comenzado con la tan coreada '6 de febrero'. El repertorio abarca 'Cuarto azul' pero también otras canciones que han acompañado a Aitana a lo largo de su trayectoria, como la sensual 'miamor', 'Gran Vía', 'Mon amour' o 'Las babys'.