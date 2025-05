Aitana transforma el Movistar Arena en su 'Cuarto azul' para presentar un disco "muy real": "No me he inventado nada".

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Aitana ha presentado este martes en un adelanto exclusivo su cuarto álbum de estudio, 'Cuarto azul', a través de un encuentro íntimo con sus fans más fieles en el Movistar Arena de Madrid. Un disco "muy vulnerable y real" en el que no se ha inventado "nada", que saldrá a la luz el próximo 30 de mayo.

"La realidad es que en este disco no me he inventado nada, es tal cual la vida, tal cual lo que me ha pasado (...) Es muy vulnerable este disco porque es muy real, aquí todas las canciones tienen un poco nombre y apellidos, es la realidad de mi vida", ha declarado.

Así se ha expresado la artista catalana, tras admitir estar "muy nerviosa", en un evento en el que ha relatado cómo nació el proyecto y cómo ha sido el proceso creativo de este, desgranando una a una las 19 canciones del disco, entre las ya conocidas '6 de febrero', 'Segundo intento' o 'Sentimiento natural' junto a Myke Towers.

Un álbum que, según ha explicado, está dividido en dos partes: una primera que representa "la oscuridad", en referencia al proceso de depresión y desamor por el que ha pasado, y que está conformada por los diez primeros tracks; y una segunda más luminosa y féliz, construida por los nueve restantes.

Al evento, en el que también han participado otros artistas y productores colaboradores del disco, ha asistido Alaska, quien forma parte de la penúltima canción del álbum, 'La chica perfecta', que se caracteriza por el contraste entre las voces de las dos artistas y a la que la cantante mexicana ha definido como una "declaración de principios".

Así, la 'listening party' organizada por la cantante ha reunido a sus fans más fieles, en un Movistar Arena repleto de prendas azules y linternas, antes de la publicación oficial del disco, y en la antesala a los próximos estadios que la artista protagonizará este verano.