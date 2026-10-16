Alejandro Sanz añade Santo Domingo a su gira mundial '¿Y ahora qué?'

Alejandro Sanz suma Santo Domingo a su gira mundial '¿Y ahora qué?' - SEITRACK ES

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Sanz suma una nueva parada a su tour '¿Y ahora qué?' en Santo Domingo (República Dominicana), con un concierto que tendrá lugar el próximo el 14 de noviembre. Las entradas para el concierto, que se celebrará en el Estadio de Baseball - Centro Olímpico de Santo Domingo, están disponibles desde este viernes en la web del artista.

Con esta nueva cita, el cantante alcanza ya un total de 76 fechas confirmadas de un tour internacional que comenzó el pasado 3 de octubre, en Guadalajara (México), país en el que se quedará hasta el 31 de octubre, según su agencia.

Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala serán las siguientes paradas del cantante, a las que ahora se suma República Dominicana. El último concierto tendrá lugar en la Explanada 5 de Guatemala, el 21 de noviembre.

La primera etapa de este tour comenzó el 6 de junio en el Estadio de la Cartuja en Sevilla (España), para pasar después por otras ciudades de España y recorrer luego México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos.