Alicia Keys hará un dueto con Eros Ramazzotti en el nuevo album del cantante italiano

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRES) -

Alicia Keys interpretará a dúo con Eros Ramazzotti 'L' Aurora', uno de los temas que el cantante italiano incluirá en su nuevo álbum 'Una historia importante'. El disco sale a la venta el 21 de noviembre.

En esta nueva versión de L'Aurora, las voces de ambos artistas se entrelazan para dotar a la canción de una emoción renovada y una luz inesperada.

La cantante ganadora de siete premios Grammy se une a otras colaboraciones ya anunciadas del álbum de Ramazzotti como Andrea Bocelli, Elisa, Kany García, Giorgia, Jovanotti, Lali, Carín León, Max Pezzali y Ultimo, los artistas que acompañan a Eros Ramazzotti en un álbum compuesto por 15 canciones, entre inéditos y algunos de los éxitos más icónicos de su carrera, arreglados en nuevas versiones en italiano y español.

El lanzamiento del disco irá acompañado de una gira que arrancará el 14 de gebrero en París y recorrerá ciudades como Estrasburgo, Niza, Bruselas, Munich, Hamburgo, Berlín, Oslo, Lyon, Praga, Sofía o Viena. El cantante italiano estará en Barcelona y Madrid los días 2 y 4 de mayo de 2026.