Andy lanza 'Solo', el último adelanto álbum debut en solitario que lanzará este viernes

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cantante Andy ha presentado este lunes su canción 'Solo', el último adelanto de su próximo álbum que verá la luz el 6 de marzo y que, además, da nombre a su nuevo proyecto en solitario.

La canción, de sonido pop, transmite la paz, la alegría y la tranquilidad que siente el artista en este momento vital, marcado por la ilusión de emprender su propio camino y por el profundo agradecimiento a todo lo vivido en el pasado, según informa su agencia de comunicación Be The One.

Este tema nace desde la serenidad y la gratitud, convirtiéndose en una declaración sobre el crecimiento, la madurez y la satisfacción de avanzar sin perder de vista las raíces. 'Solo', que está compuesto por Riki Rivera y producido por Juanma Leal, combina sensibilidad y frescura en una producción que realza la interpretación de Andy y potencia el mensaje del tema.

"'Solo' no habla de aislamiento, sino de independencia emocional y artística, de entender que caminar en solitario no significa estar solo, sino hacerlo con todo el aprendizaje y las personas que han formado parte del recorrido", afirma la agencia de comunicación.

El videoclip, dirigido por Gabriel Pinal, refuerza esa idea y se presenta como una metáfora visual del momento que atraviesa Andy, mostrando que esta nueva etapa en solitario está lejos de ser un acto de soledad.

Con "Solo", Andy presenta un adelanto definitivo de lo que será su nuevo álbum: un proyecto que promete mostrar su versión más auténtica y madura, consolidando esta nueva etapa como una evolución firme y consciente dentro de su trayectoria artística.