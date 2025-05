Artistas afectados por el preeconcurso de WeGow no esperan recuperar dinero de sus entradas: "El 80% lo vamos a palmar"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de venta de entradas WeGow ha anunciado este miércoles que entraba en un proceso legal de "preconcurso de acreedores" y artistas afectados por esta noticia han asegurado que no esperan recuperar el dinero por la venta de entradas de los conciertos. En el caso de la banda Bombai acusan pérdidas del "80%", según han explicado a Europa Press.

"Es obvio que no vamos a recuperar el dinero de las entradas vendidas, con tanta ilusión que habíamos hecho esta gira. Ya no solo para conseguir algo económico, sino para que la gente sea más fiel y venga a los conciertos. Lo que más nos jode es el respeto que se le ha perdido a toda la gente que trabaja con nosotros a la hora de crear una gira y de tener unos beneficios, ya no solo para el grupo, sino para todo el equipo", ha explicado Javier Fernández, el cantante de la banda, en declaraciones a Europa Press.

Aunque la empresa mandaba "un mensaje de tranquilidad", mientras aseguraba que se trataba de un paso "difícil" pero "necesario" para encontrar soluciones que asegurasen la "viabilidad futura" del proyecto, desde Bombai han optado por cambiar de tiquetera para los dos últimos conciertos que van a ofrecer en Alicante y Zaragoza --para los que aún hay algunas entradas--, esperando que la venta de estas nuevos boletos les reporte algún beneficio más.

"Los beneficios en una gira de salas no son tan grandes, pero sí que te dan para pagar todo la gente que trabaja contigo --el equipo, la 'crew', la oficina---. Ese dinero va a salir ahora de nuestro bolsillo, lógicamente, y no vamos a tener beneficios para recuperar esos gastos", ha añadido el vocalista, para después asegurar que no entraba en sus planes "cancelar" las citas "simplemente" porque vaya a haber una pérdida económica porque se deben "a la gente".

Desde WeGow no se han puesto en contacto con la banda, ha explicado Fernández, pero la empresa reiteraba en su comunicado que esta medida no implica la paralización de sus operaciones. "Busca precisamente reordenar nuestra actividad para poder recuperar la normalidad y preservar el ecosistema que hemos construido conjuntamente con ustedes", explicaba WeGow en un comunicado.

A juicio de la banda, se trata de un movimiento para "ganar tiempo porque no ven otra salida". El preconcurso de acreedores permite a la empresa que los directivos mantengan sus puestos y se inicia un proceso de negociación con los acreedores para subsanar sus deudas, también con la banca.

Otros artistas que también se han visto afectados por la situación de WeGow son Veintiuno o La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.).

"Cierta empresa nos debe una fortuna. Nosotros vamos a dar nuestros conciertos religiosamente, a pagar a nuestra crew religiosamente y ya nos apañaremos. A nuestro público no le va a afectar en nada. Me piden que no diga más, cuando podamos lo haré", escribía la banda Veintiuno en su cuenta de la red social de X tras hacerse pública la situación de la empresa.

Por su parte, desde FACUA-Consumidores en Acción insisten que el anuncio de esta entrada en preconcurso de acreedores no significa el cese de su actividad y señalan que la página web continúa "activa y habilitada" para la venta de entradas para diferentes eventos y espectáculos.

Así, apuntan que si determinadas organizadoras de eventos cancelasen los conciertos que maneja WeGow con "el argumento de que esta tiquetera no les ha abonado el dinero de las entradas vendidas", los consumidores podrán dirigir sus reclamaciones a dichas promotoras para reclamar la devolución del dinero, así como posibles indemnizaciones por daños y perjuicios --billetes de tren, hoteles, etc.--.

"WeGow no es organizadora de eventos, por lo que la entrada en preconcurso no supone que los conciertos o espectáculos para los que se haya adquirido entradas a través de esta plataforma vayan a ser cancelados. En cualquier caso, la mayoría de los anuncios de su web corresponden a eventos que, para la adquisición de entradas, los usuarios son redirigidos a otras páginas o plataformas como El Corte Inglés o Ticketmaster", señala FACUA.