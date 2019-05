Así fue en Lisboa el arranque de la gira europea de Metallica que ya llega a Madrid y Barcelona

Actualizado 03/05/2019 12:07:56 CET

MADRID, 3 May. (EDIZIONES) -

Metallica arrancó este 1 de mayo en Lisboa su nueva gira europea, que les trae este mismo viernes 3 de mayo a Madrid -ante 68.000 fans con entradas agotadas en Valdebebas IFEMA- y el día 5 a Barcelona -otros 55.000 en el Estadio Olímpico de Barcelona-.

En el Estadio Do Restelo de la capital lusa, Metallica hizo un concierto de más de dos horas con un total de 18 canciones escogidas de muchos de sus diez discos de estudio. Un repaso variado a una discografía creada durante 38 años.

Las canciones tocadas en Lisboa fuero -OJO SPOILER-: Hardwired, Disposable Heroes, Ride the Lightning, The God That Failed, The Unforgiven, Here Comes Revenge, Moth Into Flame, Sad But True, Welcome Home (Sanitarium), Frantic, One, Master of Puppets, For Whom the Bell Tolls, Creeping Death, Seek and Destroy, Lords of Summer, Nothing Else Matters y Enter Sandman.

En metallica.com hay más información al respecto y también más fotografías del recital portugués. Vemos a continuación vídeos que nos ayudan a hacernos una idea de cómo es la gira de Metallica para este 2019.

Tras recorrer el pasado año Europa por pabellones, Metallica regresa esta primavera dando el salto a los estadios abiertos. Responde así el grupo californiano a la alta demanda de entradas por parte de sus seguidores, que por ejemplo agotaron las 68.000 de Madrid hace ya siete meses.

Los conciertos del grupo en Madrid y Barcelona serán los número 29 y 30, respectivamente, de su larga relación con España desde su debut en 1987 para presentar su entonces nuevo álbum, Master of Puppets (1986).