Metallica en Madrid: Horarios e información detallada de su concierto en Valdebebas - IFEMA

Actualizado 03/05/2019 11:08:49 CET

MADRID, 3 May. (EDIZIONES) -

Ocho meses después de que se agotaran las 68.000 entradas, llega ya el momento: Metallica vuelven a España para sus dos conciertos más multitudinarios en nuestro país. Todo un hito para una banda que tiene ya 38 años de vida y que sigue luciendo un músculo envidiable.

Y es que, incluyendo festivales, el de este 3 de mayo en Valdebebas - IFEMA (en el recinto del Mad Cool) será el recital con más gente que nunca haya dando Metallica en España. Y dos días después llenarán el Estadio Olímpico de Barcelona con otros 55.000 fans.

Cifras abrumadores que explican las grandes expectativas con este nuevo advenimiento de la banda californiana. No en vano, las entradas para ambas citas se pusieron a la venta el pasado mes de septiembre y las de Madrid se agotaron en octubre. Y eso teniendo en cuenta que Metallica ya había llenado dos veces el WiZink Center y otra el Palau Sant Jordi en febrero de 2018.

Debido a la falta de costumbre de prácticamente todos de transitar por la zona del concierto, la promotora Live Nation comparte toda la información necesaria para evitar aglomeraciones y penurias.

HORARIOS

Apertura de puertas: 16.30h

Bokassa: 18.30h

Ghost: 19.30h

Metallica: 21.00h

DJ: 23.30h

Cierre del recinto: 00.30h

Estos horarios son estimados y están sujetos a posibles cambios.

CÓMO LLEGAR AL CONCIERTO

La dirección del recinto es Avenida Alejandro de la Sota nº 51.

Recomendamos a todo el mundo que asista y salga del concierto en transporte público.

Las opciones posibles para la LLEGADA al recinto de Valdebebas son:

Cercanías

Línea C1 - Parada: VALDEBEBAS - 6 minutos andando hasta el recinto

Línea C10 - Parada: VALDEBEBAS - 6 minutos andando hasta el recinto

Metro

Línea 8 - Parada: FERIA DE MADRID - 15 minutos caminando hasta el recinto

Línea 4 - Parada: MAR DE CRISTAL - 25 minutos caminando hasta el recinto

Autobús EMT

Línea 171 - Parada: AVDA. FUERZAS ARMADAS - 6 minutos andando hasta el recinto

Línea 174 - Parada: AVDA. FUERZAS ARMADAS - 6 minutos andando hasta el recinto

CÓMO SALIR DEL RECINTO

Las opciones posibles son para la SALIDA del reciento de Valdebebas son:

Metro

Línea 8 - Parada: FERIA DE MADRID - 15 minutos caminando desde el recinto

Línea 4 - Parada: MAR DE CRISTAL - 25 minutos caminando desde el recinto

Lanzaderas de autobús desde la Avenida de las Fuerzas Armadas en la parte norte del recinto hasta Plaza Castilla.

Taxi desde la Avenida de las Fuerzas Armadas, frente a la parada de lanzaderas.

VTC la Avenida de las Fuerzas Armadas, a la derecha de la rotonda norte del recinto, frente a Cercanías.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

Accede al recinto con la mayor antelación posible. La apertura de puertas será a las 16:30 horas.

Si vas en metro, consigue la tarjeta de transporte y recárgala con antelación. Ya sabes que sin ella no podrás viajar. Más info sobre la tarjeta de transporte aquí: https://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-multi.aspx?

Lleva solo lo estrictamente necesario. Consulta los objetos prohibidos más abajo.

Compra tus TOKENS nada más llegar, así evitarás colas y no perderte nada del concierto.

Recuerda llevar a mano tu entrada, ya sea en tu dispositivo móvil o impresa.

Por medidas de seguridad no habrá habilitado un parking exclusivo para el concierto, pero sí podrás aparcar en las zonas públicas permitidas. No recomendamos que vayáis en coche ya que en la zona se producirán cortes de tráfico por motivos de seguridad y movilidad que podéis consultar en la web del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es).

OBJETOS NO PERMITIDOS

Botes/latas de bebidas

Botellas a partir de 50 cl

Cualquier envase que se encuentre congelado

Pancartas y/o banderas que inciten a la violencia

Armas

Botellas y vasos de cristal.

Envases de perfume, colonia o crema de cristal, etc.

Botellas u otros envases con productos inflamables (gasolina o gasoil)

Palos selfie

Cámaras de fotos profesionales

Paraguas con punta

Cinturones, hebillas, emblemas u otros (valorados como objeto contundente)

Nevera o bolsas de gran dimensión con productos de alimentación

Todos aquellos que a juicio de la Dirección de seguridad puedan suponer un riesgo para la seguridad del evento

Habrá habilitada una consigna al lado del acceso al recinto.

MENORES DE EDAD

Los menores de 16 años de edad pueden acceder al recinto si van acompañados de un adulto.

PMR

Las personas de movilidad reducida deben acceder al recinto por el acceso de Alejandro de la Sota. Habrá habilitado un aparcamiento para PRM con plazas limitadas en la Avda. de las Fuerzas Armadas, frente a la estación de cercanías.