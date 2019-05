Calamaro critica el "discurso antifascista facilón" de Viggo Mortensen

Actualizado 16/05/2019 17:42:33 CET

MADRID, 16 May. (EDIZIONES) -

El concierto de Andrés Calamaro en la noche de este miércoles en el Liceu de Barcelona fue todo un atracón del músico argentino en su máxima expresión, con tres horas de canciones en las que no faltaron los monólogos erráticos, casi desafiantes, a la concurrencia.

"El rock and roll no es complaciente, el rock gusta, pero ofende", llegó a afirmar entre algunos silbidos, añadiendo entre silbidos por decir la palabra España: "Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil, para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón".

El músico argentino, que ya fue trending topic en Twitter semanas atrás por su apoyo velado a Vox y otros comentarios políticos, respondía así a Mortensen después de que el actor enviara a El País una carta en la que censuraba que precisamente Vox utilizara una imagen de su personaje de Aragorn en El Señor de los Anillos para atacar a otras formaciones políticas.

Tal y como informa ABC, durante el recital hubo también menciones a Louis C. K., Kevin Spacey y Nabokov; reflexiones sobre la incorrección política; menciones al 'seny català' y mucho "humor argentino", como él mismo llegó a plantear.

Tantos temas extramusicales que desde el público se oyeron gritos como "rock and roll por favor". "No se lo tomen mal, soy argentino y el humor argentino es así, irónico, nunca hablamos en serio, ni mi madre sabe cuándo hablo en serio y cuándo en broma", defendió Calamaro.

Horas después, el músico ha acudido a Twitter para aclarar: "Con el gran actor universal VM no tengo ningún drama, solo me advierto de lo sencillo que es decir únicamente lo que la gente quiere escuchar, o leer. Anoche fue un GRAN concierto, con entradas agotadas hace tres meses, nos fuimos felices del Liceo".