Charli XCX anuncia su nuevo disco, 'Music, Fashion, Film', que verá la luz el próximo 24 de julio

La portada del nuevo disco de Charli XCX, 'Music, Fashion, Film', que saldrá el próximo 24 de julio - INSTAGRAM DE CHARLIE XCX

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La artista británica Charlie XCX ha anunciado que su nuevo disco 'Music, Fashion, Film' verá la luz el próximo 24 de julio. El trabajo estará compuesto por 11 canciones.

La portada del trabajo es una imagen en blanco y negro en la que aparecen el músico John Cale, el diseñador de moda estadounidense Marc Jacobs y el director de cine Martin Scorsese. Los tres hacen referencia al nombre del álbum.

"He hecho un disco y es muy diferente del anterior. Eso es así. Y a mí me encanta pero quizá a vosotros no. Está bien. Si os gusta, genial, pero si no, no pasa nada. Es lo que tiene tener preferencias personales", ha avisado la artista en un vídeo subido en su cuenta de TikTok.

'Music, Fashion, Film' será el séptimo disco de la artista y llega dos años después de la publicación de 'brat', un álbum de electrónica e hyperpop. En la 67ª edición de los Premios Grammy, fue nominado a nueve galardones y ganó tres, entre ellos el de Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica. En los Premios Brit, la artista arrasó llevándose cinco estatuillas, incluyendo Álbum del Año y Canción del Año.